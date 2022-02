Si intitola “AH! FANTASIA”, l’album d’esordio del cantautore e rapper marchigiano Francesco Pecs: il disco è fuori in digitale

AH! FANTASIA è il primo album di FRANCESCO PECS, cantautore, autore e rapper di Ancona, già fattosi notare dagli addetti ai lavori nel 2018, quando si classificò secondo, ottenendo una menzione speciale, al Premio Piero Ciampi di Livorno.

È un album il cui titolo racchiude quella che è la percezione del mondo di Pecs, o quantomeno del suo mondo interiore: il bianco e il nero, il positivo e il negativo, le due facce della medaglia di ogni cosa.

«La fantasia (tanto più se con quell’ “Ah!” davanti quando ci sorprendiamo nel ritrovarla) è multiforme ed estremamente importante nella mia vita» – afferma l’artista. «Esiste una fantasia positiva, che ti permette di fantasticare e di scrivere canzoni. E una fantasia negativa, capace di turbare: una fantasia che ti fa chiudere in te stesso, ti fa avvitare sulle domande alle quali non riesci a trovare una risposta»

“Ah! Fantasia” è anche il titolo del primo dei tre singoli anticipatori estratti dall’album e pubblicato a maggio 2021: una canzone che è in qualche modo un manifesto della poetica – intesa come tipo di scrittura – di Francesco Pecs.

AH! FANTASIA è un disco nato un po’ per caso.

«Faccio canzoni da quando avevo 18 anni. Alcuni anni fa ne ho composto e raccolto alcune ispirate a quel particolare periodo della mia vita. Poi, dietro proposta di Nufabric Records che oggi è la mia etichetta, ho deciso di raccoglierle in un album. Che non è l’espressione di un verismo assoluto, piuttosto una risposta istintiva a quello che stavo vivendo in quel momento».

Sei tracce composte durante la permanenza di Pecs a Torino, che raccontano, quasi come una telecronaca, i vissuti dell’artista negli anni immediatamente precedenti alla pandemia.