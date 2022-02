Su Rai Movie il film “Remi”: ecco la trama

Una prima serata in famiglia su Rai Movie con il film “Remi”: la trama della pellicola con Daniel Auteuil e il piccolo Maleaume Paquin

Domenica 20 febbraio Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) propone, alle 21.10, “Remi”, adattamento cinematografico di “Senza famiglia” di Hector Malot, uno dei classici per ragazzi di tutti i tempi. Protagonisti il piccolo Maleaume Paquin e Daniel Auteuil. Il film racconta le avventure del piccolo Remi e la sua vita al fianco del musicista girovago Vitalis e dei suoi inseparabili compagni: il fedele cane Capi e la scimmietta Joli-Couer.

Uno straordinario ed emozionante viaggio attraverso la Francia, fatto di incontri e nuove amicizie che porteranno Remi a scoprire le sue vere origini. “Remi” è soltanto l’ultimo di una serie di adattamenti del libro per il grande e piccolo schermo. Uno dei più famosi resta il cartone animato di fine anni ’70 che in Italia divenne un piccolo cult anche grazie all’indimenticabile sigla “Dolce Remì, piccolo come sei…”.