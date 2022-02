Piattaforme di trading: facciamo il punto sulle migliori del momento

Negli ultimi dieci anni le piattaforme di trading online si sono decuplicate, a seguito del grandissimo successo del trading online; il settore del tradign online vale circa il 20% del totale delle transazioni finanziarie mondiali, corrispondente a molti triliardi di dollari.

I broker online devono sempre e comunque garantire una sicurezza nei confronti dei trader, quindi devono essere regolamentate e sicure: per questo motivo le migliori piattaforme di trading sono vigilate da CySec, cioè l’organo di vigilanza di Cipro, da FCA, organo di vigilanza inglese o dalla Consob, l’organo di vigilanza italiano. Ugualmente la sicurezza di una piattaforma di trading può essere garantita da altri organi di vigilanza, in base allo stato in cui la piattaforma è registrata e ha ottenuto le autorizzazioni.

Le migliori piattaforme di trading, oltre ad essere regolamentate, devono offrire bassi costi di transazione, devono offrire molti prodotti finanziari scambiati sulle principali borse mondiali e proporre grafici e indici utili per l’analisi tecnica, oltre a corsi di formazione necessari per migliorare le conoscenze dei trader.

eToro e Degiro: i broker con la maggiore offerta di prodotti finanziari

Secondo le opinioni di startborsa.com, portale specializzato nel mondo degli investimenti finanziari, eToro e Degiro sono tra i migliori broker attualmente presenti in rete, che offrono un’ampia varietà di strumenti finanziari a bassissimi costi.

In particolare eToro è apprezzata per il conto demo, per la possibilità di eseguire il Copy Trading e per la presenza di una piattaforma molto semplice da utilizzare, anche grazie all’ottima applicazione gratuita. Questa piattaforma di trading offre contratti CFD, ma anche la possibilità di acquistare la proprietà diretta di alcuni strumenti finanziari, come ad esempio gli ETF. eToro è apprezzata dai trader esperti per i bassissimi costi e i spread competitivi; elementi che fanno di eToro un broker molto apprezzato anche dagli investitori inesperti, che possono così vedere massimizzato un eventuale guadagno. Questi ultimi possono inoltre utilizzare il Copy Trading, cioè la possibilità di copiare uno o più portafogli di trader esperti; oltre a questo è anche possibile seguire altri trader e scambiarsi opinioni e consigli.

Degiro, come eToro, offre una piattaforma di trading molto semplice ed intuitiva, apprezzata anche dai trader poco esperti; a differenza di eToro non offre contratti CFD, ma propone direttamente la proprietà di azioni, ETF, contratti derivati e obbligazioni quotati su 65 differenti borse mondiali, divenendo uno dei broker che offre la maggiore varietà di prodotti finanziari. Questo broker è particolarmente apprezzato per l’investimento in ETF, in quanto l’offerta di questi strumenti finanziari non ha eguali; su Degiro è possibile scambiare fino a 200 ETF senza costi e commissioni.

Plus500 e IQ Option: i broker online che offrono i migliori servizi aggiuntivi

Dal punto di vista dei servizi offerti, Plus500 e IQ Option sono considerate da molti tra le migliori piattaforme online attualmente presenti. Entrambe le piattaforme offrono interfacce per fare trading molto intuitive, semplici ed immediate, oltre a grafici molto utili per eseguire in modo semplice e veloce l’analisi tecnica.

Con Plus500 è possibile investire in contratti CFD di azioni, ETF, fondi di investimento, obbligazioni, futures, derivati, materie prime, indici e molti altri strumenti finanziari. Il deposito minimo è pari a 100 Euro, ed è possibile fare pratica con il conto demo offerto gratuitamente a tutti gli utenti. Plus500 è particolarmente consigliato per la semplicità d’uso , sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista dell’operatività; è semplice selezionare il CFD che si vuole contrattare anche utilizzando la leva finanziaria e in pochissimi secondi concludere l’operazione.

IQ Option, come Plus500, offre la possibilità di investire in contratti CFD con un investimento iniziale minimo di soli 10 Euro; non prevede commissioni fisse ed offre inoltre dei video corsi gratuiti, molto utili ed apprezzati dai trader alle prime armi ma anche, per i temi di approfondimento, dai trader esperti. Questo broker ha una piattaforma di trading proprietaria molto semplice da utilizzare, anche attraverso l’app, disponibile gratuitamente.