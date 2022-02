I Dolori del Giovane Walter: fuori il nuovo brano intitolato “Truman Show” e disponibile online sulle piattaforme digitali

TRUMAN SHOW è il secondo singolo de I Dolori del Giovane Walter, giovanissima band campana il cui primo singolo (“Piano”) è stato pubblicato lo scorso 24 settembre 2021.

“Truman show” è la storia di un ossimoro: una reale illusione in cui è immerso il protagonista della canzone. Il mondo di questo moderno Truman è fatto di taciti tumulti, in cui lui stesso si rifugia per ovattare i sensi e al contempo per ricercare un’àncora di salvataggio per le sue tempeste interiori.

Quando tutto intorno a lui sembra finito e non corrispondente alla sua idea di felicità, torna ai suoi costrutti sull’amore, raccontando della donna che potrebbe salvarlo.

Il brano sottolinea quel momento di straniamento e distopia nella sua parte strumentale, che culmina con la presa di coscienza nell’ultimo ritornello, un risveglio interiore in cui, finalmente, il protagonista esce dal suo Truman Show e affronta la realtà, salutando con un inchino il suo mondo ideale e andando incontro al suo futuro, incerto ma vero.

IDDGW nascono nel 2017 da un’idea di Walter Valletta, giovane cantautore cilentano che inizia il suo progetto solista nel 2015.

Nel 2017 si concretizza l’idea di creare una band con cui poter realizzare un progetto inedito, dal tiro indie pop ma con sonorità tendenti al rock contemporaneo della scena italiana.

Si aggiungono gli elementi necessari alla formazione della band, con cui dare forma alle liriche e alla stesura dei brani. Nel Settembre del 2021 esce il primo singolo ”Piano” che incontra i favori di critica e pubblico raggiungendo fin da subito risultati per nulla scontati nell’attuale panorama discografico italiano.

I Dolori del Giovane Walter sono:

Walter Valletta – voce/chitarra

Giuseppe Foresta – chitarra elettrica

Elio Basile – basso

Alberto Guzzo – piano/synth

Daniele Ripoli – batteria