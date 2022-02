Arriva Blanca Blanco per la Giuria del LIFF

Colpo da Maestro per Gangemi: arriva Blanca Blanco da Beverly Hills per la Giuria del Latina Independent Film Festival

Dopo un susseguirsi frenetico di ipotesi, indiscrezioni e voci di corridoio, la notizia adesso è finalmente ufficiale: l’attrice americana Blanca Blanco, nata a Watsonville, in California, farà parte dell’Emerita Giuria della storica ed epica prima edizione del Latina Independent Film Festival.

Gangemi, considerato il nuovo re Mida del Cinema Indipendente, porta così a casa un vero e proprio “Colpo da Maestro” per la sua nuova e già meravigliosa Creatura Indipendente, confermando, anche per gli scettici più convinti, di non avere affatto perso il suo famigerato “Golden Touch”.

Bella da fare invidia ad una Dea, intesa ed impeccabile come attrice ed impegnata in prima persona nel sociale nella vita di tutti i giorni, Blanca rappresenta per tutti un ideale ed un esempio di donna e professionista nel circuito indie e non solo.

All’età di nove anni, la sua famiglia si trasferì a Chelan, Washington, dove iniziò a prendere lezioni di recitazione e canto e ad organizzare spettacoli teatrali già nel periodo dei suoi studi, condividendo quegli anni spensierati con le sue due sorelle ed i suoi due fratelli.

Mentre era ancora molto giovane però , la sua famiglia decise inaspettatamente di tornare in Messico.

Blanca invece, dopo il liceo, si è laureata in Psicologia presso la Washington State University ed ha po conseguito un Master in Assistenza Sociale presso la Eastern Washington University, ricevendo la lode per entrambi i titoli.

Poi si è trasferita a Los Angeles per intraprendere la carriera di attrice, dove si è formata sotto la guida del regista premio DGA (Directors Guild of America Award) Gordon Hunt, esibendosi con la sua compagnia in diverse produzionii ed allenandosi settimanalmente in quel periodo con la candidata all’Oscar® Sally Kirkland e il veterano caratterista Bruce Glover.

Blanca successivamente si è iscritta al programma di recitazione dell’UCLA ed al The groundlings per “crescere” ulteriormente ed avere una formazione completa.

Il suo primo ruolo importante è stato nel film del 2008 “Dark Reel” al fianco di Edward Furlong, poi sono arrivati film come “Anatomy of Deception”, “Crimes of the Mind”, “Defending Santa” e “Bermuda Tentacles”.

Altri suoi crediti cinematografici degni di nota includono “Torch” al fianco di Rita Moreno., “Fake news” con Eric Roberts, “6 figli e 1 nonno” al fianco del candidato all’Oscar® Burt Young, “La donna sull’orlo” contrapposta a Rumer Willis, “Hold On” al fianco di Luis Guzmán, “American Romance” al fianco di Nolan Gerard Funk ed Il film “Betrayed”, uscito di recente, col quale ha vinto il premio “Miglior Attrice non Protagonista” per il suo ruolo di cattiva all’”International Independent Film Festival distributed by Sony”.

L’ultima serie TV di Blanca, “Tale of Tails”, è stata distribuita su Tubi, diventando presto il trend n. 2 del canale, ed attualmente sta lavorando alla stagione 2, grazie al grande consenso ottenuto.

Blanca è una forte sostenitrice di LA Mission, American Cancer Society, Autism Speaks, The Salvation Army e Step Up, inoltre ha anche lavorato come consulente per i pazienti dell’ospizo “End of Life”.

Recentemente ha anche finito il suo primo libro, “Breaking the Mold”, col quale si è subito aggiudicata il “Literature Award” dell’”Hollywood Global Film Festival” il 14 novembre del 2021.

Blanca inizierà da subito il suo lavoro da Esimia Giurata dell LIFF 2022 da Beverly Hills, dove risiede, in California.

Il Direttore Artistico Daniele Gangemi, il Presidente Onorario Enzo De Amicis, il Presidente in Carica Caterina Maria Grillo, l’illustre Presidente della Giuria Roberto Bessi, i suoi Esimi Colleghi Giurati Michele Cordaro, Alessandro Masi e tutta la “family” al completo del Latina Independent Film Festival le danno il loro più sincero e caloroso benvenuto nel prestigioso ed esclusivo Board del Festival e le augurano tutti assieme buon lavoro!