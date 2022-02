Previsioni meteo 19 febbraio 2022: piogge sparse al Nord

Le previsioni meteo di oggi, sabato 19 febbraio 2022: parziale cedimento dell’alta pressione sulle regioni settentrionali, dove avremo piogge e neve sulle Alpi

Dopo un inizio di weekend con condizioni meteo stabili e in prevalenza soleggiate, il Nord Italia dovrà fare i conti con un rapido passaggio instabile. Il temporaneo cedimento del promontorio anticiclonico determinerà infatti, nella giornata di oggi, una maggiore copertura nuvolosa associata a piogge e nevicate sull’arco alpino. Possibilità di deboli precipitazioni anche su parte delle regioni centrali, mentre al Sud il clima risulterà stabile.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo un deciso miglioramento su tutta la nostra Penisola, con sole e temperature gradevoli nelle ore centrali. Lunedì un nuovo affondo perturbato porterà piogge sparse al Nord-Est e sulle regioni adriatiche centrali, con un calo delle temperature. Il break fresco sarà piuttosto rapido, perché da martedì l’anticiclone tornerà a dominare lo scenario meteo.

Intanto per oggi, sabato 19 febbraio 2022, al Nord Italia al mattino molte nuvole su tutti i settori con piogge sparse e neve sulle Alpi oltre i 1000-1400 metri. Al pomeriggio ancora cieli nuvolosi con piogge sparse e neve sulla alpi oltre i 1100-1300 metri, più asciutto su Piemonte e Valle d’Aosta. In serata ancora piogge e temporali su Triveneto, Emilia Romagna e Liguria, variabilità asciutta altrove. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulle regioni tirreniche con deboli piogge sull’Alta Toscana. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutte le regioni, con deboli piogge in Toscana e variabilità asciutta altrove. In serata non sono previste variazioni di rilievo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con nuvolosità in aumento in Sardegna e soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con molte nuvole in transito su tutte le regioni, maggiori spazi di sereno tra Calabria e Sicilia. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime in aumento e massime in calo sulle regioni del Nord, minime in rialzo e massime stazionarie al Centro-Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.