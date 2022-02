“Popular” è il nuovo romanzo di Sara Colonnelli

Fuori il nuovo romanzo di Sara Colonnelli “Popular”. Racconta, attraverso le storie di persone vissute nei quartieri popolari, cosa vuol dire avere un sogno e cercare di realizzarlo

Arrivare al successo è semplice se alle spalle hai soldi, potere e conoscenze.

Un po’ più complesso è se ti chiami Marta, hai passato la vita nei quartieri popolari di Roma e sei orfana di padre. Marta non canta lei scrive, mediante i suoi testi e i flashback del suo passato racconta la vita delle case popolari attraverso il filtro fuligginoso della povertà e l’abbandono. Chi ha niente non è destinato a rimanere impantanato per sempre in quel limbo, è solo costretto a lottare ogni giorno per procedere anche di un solo passo.

Sara Colonnelli, in arte “LA KOL”, nata a Roma nel 1990, è una sceneggiatrice, speaker radiofonica e autrice. Dopo aver vinto il Premio Troisi nel 2014 e il Premio Vincenzo Crocitti nel 2016 con il primo romanzo dal titolo “In questo soffio di vita”, torna con una nuova storia avvincente.

L’obiettivo è quello di far conoscere i quartieri popolari da un altro punto di vista, cercando di portare un po’ di luce in questi posti spesso dimenticati.

