Lavoro, Coderblock apre a 6 nuove figure professionali: la Pmi siciliana verso lo sviluppo del primo metaverso italiano

Non è un caso che anche in Italia sia cresciuto l’interesse verso il trend del metaverso, una rete di mondi virtuali che si espande in tempo reale creando più identità per chi vi accede, destinato a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 23,7% solo dal 2021 al 2028. Dall’ambizione di unire gli ambienti virtuali in un unico metaverso, che avrà la forma di una città virtuale in cui muoversi con il proprio avatar tra esperienze di ogni genere, fino alla possibilità di accedere al mondo virtuale anche da smartphone, con un semplice click sul sito, è in questo nuovo scenario futuristico che Coderblock (coderblock.com), Pmi innovativa di Palermo, apre le candidature a 6 nuove figure in azienda per un/una Sales Manager; un/una 3D Artist; un/una Unity Developer; un/una DevOps Engineer, un/una Marketing Specialist e un/una Web Application Developer.

La società, parte del gruppo Open-Box, nata dall’intuizione di Danilo Costa, 33 anni, CEO & Founder, insieme alla compagna Aura Nuccio, 35 anni, oggi Head of Design e Direttore operativo della società, si occupa dal 2018 di creare esperienze virtuali e collabora con brand come Procter & Gamble, Fintech District, Ja Italia, WomenX Impact, inCowork e Campus Party.

Le candidature sono aperte a:

Un/una Sales Manager, che lavorerà a stretto contatto con il team Sales e avrà il compito di acquisire e gestire nuovi rapporti commerciali per conto dell’azienda. Il/la candidato/a ideale ha una buona preparazione commerciale ed esperienza nel settore delle vendite B2B di almeno 2 anni; attitudine commerciale a gestire le trattative nel modo più funzionale per gli obiettivi dell’azienda; ottime doti relazionali e comunicative; buona capacità di lavorare in team e predisposizione al confronto; attitudine al lavoro per obiettivi; una buona conoscenza e padronanza di CRM, con particolare riferimento a SalesForce o Hubspot; ottima conoscenza della lingua inglese per un’esperienza diretta con stakeholder stranieri. La figura si occuperà di

sviluppare strategie mirate volte ad ampliare il portfolio clienti, proporre attività di new business e contatto con nuove aziende/clienti per un’attività mirata di lead generation che porti all’acquisizione di nuovi clienti, gestire la trattativa commerciale, effettuare attività di business development, attività di up-selling e cross-selling. Il/la Sales manager collaborerà con il team di marketing per la condivisione dei lead e il miglioramento dell’offerta commerciale e si occuperà della negoziazione delle condizioni commerciali e della responsabilità della chiusura dei contratti, dell’analisi dei risultati e della gestione della reportistica, delle relazioni con i principali stakeholder. Completano il profilo: entusiasmo, spirito di iniziativa, motivazione, interesse per il settore digital e virtual e voglia di imparare e di crescere professionalmente. La società offre la possibilità di lavorare da remoto all’interno di un ambiente giovane e stimolante, e l’opportunità di crescita professionale. La retribuzione e il tipo di inquadramento saranno commisurate alla seniority del candidato in sede di colloquio. Per candidarsi, compilare il form qui: https://coderblock.typeform.com/salesmanager22

Un/una 3D Artist, che avrà il compito di supportare il team di lavoro nella creazione e modellazione di personaggi, ambientazioni e accessori per lo sviluppo dei mondi tridimensionali di Coderblock. Il candidato ideale ha già una pregressa esperienza nel settore 3D e almeno 2 anni di esperienza lavorativa nell’ambito della CGI, un background architettonico, fotografico e/o di design, ottime conoscenze di Blender, capacità di creare texture ad hoc tramite render baking, conoscenze base di animazione, spiccato senso estetico e buon occhio per la composizione dell’immagine, una naturale capacità di narrazione visiva e buone capacità di collaborare con il team seguendo il processo organizzativo. Il/la 3D Artist si occuperà di gestire tutti gli aspetti della pipeline della visualizzazione: lo sviluppo di modelli 3D low poly, la composizione dell’immagine, lo studio delle luci, l’attività di texturing, il rendering e la post-produzione, le animazioni. La conoscenza di Unity, Substance Painter, Substance Designer, Unreal Engine, oltre a esperienza nell’ambito “gaming” saranno considerati un plus. Completano il profilo entusiasmo, spirito di iniziativa, motivazione, interesse per il settore digital e virtual e voglia di imparare e di crescere professionalmente. È richiesta la presenza in ufficio, nella sede di Palermo, con possibilità di lavorare occasionalmente da remoto. La retribuzione e il tipo di inquadramento saranno commisurate al livello e alla seniority del candidato in sede di colloquio. Per candidarsi, compilare il form qui: https://coderblock.typeform.com/3dartist2022

Un/una Unity Developer, che lavorerà a stretto contatto con il reparto 3D per prendere parte ai progetti di sviluppo delle componenti gaming dei mondi virtuali di Coderblock. Il/la candidato/a ideale ha esperienza nello sviluppo di videogame; conoscenza approfondita di scripting C# e di programmazione orientata agli oggetti; conoscenza avanzata ed esperienza di almeno 2 anni nell’engine di sviluppo Unity3D; dimestichezza con le tecniche di rendering in real time, GPU hardware e shaders programming; esperienza di building su WebGL, desktop e mobile; esperienza con software per il controllo di versione (GIT, Plastic SCM); capacità di adattamento al lavoro di squadra e al lavoro in autonomia; attitudine ad imparare nuove tecnologie. Il/la Unity Developer si occuperà della realizzazione script Unity multipiattaforma, prenderà parte a progetti di sviluppo in ambito gamification, si occuperà di sviluppare nuove parti di gioco e meccaniche non ancora implementate oltre a fare refactoring di alcune parti di codice già esistenti e del testing e deploy di applicazioni esistenti. Completano il profilo entusiasmo, spirito di iniziativa, motivazione, interesse per il settore digital e virtual e voglia di imparare e di crescere professionalmente. Saranno considerati un plus la conoscenza di altri linguaggi di programmazione, come Javascript, PHP e React.js, competenze nel mondo della modellazione 3D, passione per i videogiochi e per la programmazione. È richiesta la presenza in ufficio, nella sede di Palermo, con possibilità di lavorare occasionalmente da remoto. La retribuzione e il tipo di inquadramento saranno commisurate alla seniority del candidato in sede di colloquio. Per candidarsi, compilare il form qui: https://coderblock.typeform.com/unitydev2022

Un/una DevOps Engineer, che supporterà la messa in produzione di soluzioni Big Data scalabili su cloud, collaborando con il team di sviluppo. Il/la candidato/a ideale ha buona conoscenza di strumenti di Source Code Management ed esperienza pregressa minima di due anni in ruoli analoghi; buona competenza competenza nello sviluppo di pipeline CI/CD; ottima conoscenza ed esperienza su almeno una delle principali tecnologie Cloud (Azure/AWS/Google Cloud/Digital Ocean), conoscenza dinamiche legate al mondo sistemistico (networking, firewall, vmware); conoscenza di container platforms e relativi strumenti di orchestrazione (Kubernetes, Tanzu, ecc); conoscenza di base di almeno uno tra i seguenti linguaggi di sviluppo: Python, Java, Javascript, bash; conoscenza avanzata dei sistemi operativi Linux, in particolare Ubuntu; conoscenza di configurazioni di Linux in Cluster e HA; familiarità con i servizi di rete quali DNS, DHCP e Active Directory; buona capacità di analisi delle performance e tuning dei sistemi; buona esperienza di build e deploy (CI) legata a Unity3D. Il/la DevOps si occuperà dello sviluppo, della manutenzione e del monitoraggio dell’infrastruttura esistente; della progettazione e dell’implementazione di infrastrutture evolute; dell’automazione e dell’ottimizzazione infrastrutturale di sistemi scalabili, resilienti ed ad alta affidabilità su provider di cloud pubblico; del perfezionamento dell’architettura e delle procedure CI/CD in collaborazione con il team di sviluppo; dell’analisi e della risoluzione di problematiche legate a sicurezza e scalabilità; del miglioramento degli strumenti di gestione della sicurezza e delle procedure di monitoraggio in conformità ai requisiti normativi. Completano il profilo entusiasmo, spirito di iniziativa, motivazione, interesse per il settore digital e virtual e voglia di imparare e di crescere professionalmente. Saranno considerati un plus l’esperienza in progetti Cyber Security, conoscenza delle distribuzioni CentOS e RedHat, conoscenza di base dei DB relazionali basati sul linguaggio SQL, conoscenza di linguaggi di scripting (sh, Powershell, python, ecc), flessibilità e capacità di problem solving. È richiesta la presenza in ufficio, nella sede di Palermo, con possibilità di lavorare occasionalmente da remoto. La retribuzione e il tipo di inquadramento saranno commisurate alla seniority del candidato in sede di colloquio. Per candidarsi, compilare il form qui: https://coderblock.typeform.com/devops2022

Un/una Marketing Specialist, che lavorerà a stretto contatto con il team Sales & Marketing e avrà il compito di condurre analisi di mercato e creare strategie per ottimizzare la vendita del prodotto. Il/la candidato/a ideale ha una formazione nel settore Marketing con background economico/finanziario ed esperienza di almeno 2 anni in ruoli connessi al marketing; una conoscenza approfondita delle tecniche di marketing, sia tradizionali che digitali; preparazione afferente i principi di base dell’economia e della strategia d’impresa; buone competenze in digital marketing e comunicazione d’impresa; buona conoscenze SEO, SEM, Web e Social Media Marketing; dimestichezza con i programmi di CRM e di Marketing Automation, in particolare Hubspot; capacità di analisi delle metriche e dimestichezza con l’attività di reportistica; ottime doti organizzative e attitudine al lavoro in team. Completano il profilo la conoscenza della lingua inglese, entusiasmo, spirito di iniziativa, attitudine al lavoro di gruppo, motivazione, interesse per il settore digital e virtual e voglia di imparare e di crescere professionalmente. La conoscenza di Google Analytics, Google Data Studio, Google Adwords e Facebook ADV tools saranno considerati un plus. Il/la Marketing Specialist si occuperà dell’analisi della concorrenza, dei trend di mercato e delle new business opportunities; dell’analisi di mercato finalizzate a studiare il target di riferimento del prodotto e i competitor; dell’implementazione di strategie e tecniche per ottimizzare la vendita del prodotto e studio delle varie soluzioni di prezzo, in linea con la strategia aziendale; dell’analisi di marketing rispetto alle performance e agli obiettivi aziendali e interpretazione dei dati per avanzare previsioni in termini di budget; della definizione di strategie di promozione e commercializzazione del prodotto, analizzando fatturati, promozioni, profittabilità e concorrenza; di collaborare alla stesura del piano operativo di marketing omnichannel offline ed online; di gestire i complaint e collaborare con gli altri reparti in un’ottica di customer satisfaction; di partecipare alla pianificazione della ripartizione delle risorse e del budget dedicato alle attività di marketing; della valutazione dell’efficacia delle azioni di marketing implementate e del livello di fidelizzazione dei clienti; dell’elaborazione di report periodici sul ritorno economico delle attività di marketing omnichannel; di individuare opportunità di partnership commerciale; di tenere il contatto con agenzie e uffici stampa per la gestione del flusso di informazioni relative all’azienda; di partecipare ad eventi promozionali e fiere di settore. È richiesta la presenza in ufficio, nella sede di Palermo, con possibilità di lavorare occasionalmente da remoto. La retribuzione e il tipo di inquadramento saranno commisurate alla seniority del candidato in sede di colloquio. Per candidarsi, compilare il form qui: https://coderblock.typeform.com/marketing22

Un/una Web Developer, con esperienza pregressa in Web Development di almeno 2 o 3 anni, che supporterà il team nello sviluppo del prodotto per la modifica e introduzione di nuove funzionalità all’interno della piattaforma. Il/la candidato/a ideale ha una conoscenza base di tecnologie backend: PHP, Laravel, DB Management (MySQL/MariaDB e MongoDB) e un’ottima conoscenza di HTML5, CSS3, pre-processore Sass, Javascript (Ecmascript 6), ReactJS; ha buona capacità e autonomia di sviluppo web e problem solving sui vari ambienti di lavoro; buona conoscenza dei fondamenti di cyber security e data protection and management; buona conoscenza dell’architettura web services API, RestFul Interface, sia frontend che backend; ha familiarità con i principali sistemi di versioning (Git) e branching model; ha un approccio proattivo, analitico e critico per la risoluzione delle problematiche e un’ottima propensione al lavoro di squadra. Completano il profilo la conoscenza base della lingua inglese, entusiasmo, spirito di iniziativa, motivazione, interesse per il settore digital e virtual e voglia di imparare e di crescere professionalmente. La conoscenza di ThreeJS (o framework WebGL similare), Typescript e/o Redux sarà considerata un plus. Fondamentale, per ricoprire questo ruolo, la predisposizione al problem solving nonché un’attitudine positiva verso la risoluzione dei problemi. Il/la Web Application Developer si occuperà di gestire e ottimizzare la piattaforma aziendale e implementarne i contenuti e tecnologie a supporto; creare codice ben disegnato, robusto, semplice da testare, pulito ed efficiente; assicurarsi che il software sia sempre compliant con le specifiche tecniche;

preparare e descrivere le procedure di rilascio e deploy delle varie componenti software; supportare miglioramenti continui investigando proattivamente le alternative e le tecnologie proponendole per una review architetturale; monitorare il corretto funzionamento del sito corporate e risolvere eventuali problematiche tecniche; progettare l’architettura generale di applicazioni ed eventuali nuovi siti web di prodotto; lavorare in pair-programming con il team di sviluppo software; definire e aggiungere funzionalità insieme al team UX; applicare i Design Pattern più importanti e seguire i principi SOLID per una migliore qualità del codice; scrivere test automatici e tool che semplificano il lavoro. È richiesta la presenza in ufficio, nella sede di Palermo, con possibilità di lavorare occasionalmente da remoto. La retribuzione e il tipo di inquadramento saranno commisurate alla seniority del candidato in sede di colloquio. Per candidarsi, compilare il form qui: https://coderblock.typeform.com/webdeveloper22