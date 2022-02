La serie “Mare Fuori” varca i confini nazionali

Continua il successo senza freni di “Mare Fuori”: la serie di Rai 2 è stata venduta all’estero e sarà trasmessa anche in America Latina

Dopo il successo in tv e sui social della prima e della seconda stagione di Mare Fuori, la serie di Rai2 va ‘verso l’infinito e oltre’, per citare Toy Story. Sì, perché lo show – che segue un gruppo di ragazzi e di ragazze che scontano i loro sbagli, fanno i conti con la crescita, con l’irresponsabilità degli adulti e con la loro responsabilità nei confronti di loro stessi e degli altri all’interno dell’IPM (Istituto di Pena Minorile) di Napoli – è stato venduto e sarà distribuito da Beta Film all’estero, come si legge su Variety, su WarnerMedia Latin America per HBO Max, sul canale svedese in chiaro TV4, sul canale via cavo israeliano HOT fino a Blu TV in Turchia (solo per citarne alcuni).

The Sea Beyond, questo il titolo internazionale della serie prodotta da Picomedia e Rai Fiction come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è andata in onda sia su Rai2 sia su RaiPlay, la piattaforma streaming di ‘Mamma Rai’. Questa doppia trasmissione ha generato un traffico mai visto prima su questi schermi. “Si tratta di una serie per giovani adulti e i ragazzi e le ragazze di oggi sono completamente al di fuori della tv generalista. Così abbiamo trasmesso lo show sia su Rai2 che in streaming. Ciò ha generato un traffico straordinario sulla piattaforma, dove ha raggiunto oltre 26 milioni di visualizzazioni in circa due mesi, che rappresenta circa il 18% del traffico totale di RaiPlay e attualmente lo rende il paese spettacolo più ascoltato. Due terzi dei telespettatori della piattaforma hanno meno di 45 anni, che è molto al di sotto della media demografica di Rai in questi giorni“, ha dichiarato il produttore Roberto Sessa.