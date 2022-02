“Killerman” su Rai 4: la trama e il finale del film

Prima serata thriller su Rai 4 con il film “Killerman”, per la regia di Malik Bader. Nel cast Liam Hemsworth, ecco la trama

Una corsa contro il tempo per il riciclatore di denaro Moe Diamond, interpretato da Liam Hemsworth, che si sveglia senza memoria e con una valigia di banconote e droghe di troppo. Sabato 19 febbraio, alle 21.20 su Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre) il thriller/action “Killerman”. Scoprire a chi appartiene la refurtiva, come ne è entrato in possesso ed evitare di essere catturato dai poliziotti corrotti che sono sulle sue tracce sarà fondamentale per il protagonista.