I veneti Solo in radio con “Stato di abbandono”

Si intitola “Stato di abbandono” il nuovo singolo del combo veneto SOLO: il brano è su tutte le piattaforme digitali

Stato Di Abbandono è il secondo singolo del nuovissimo combo veneto SOLO, il primo a marchio Dischi Soviet Studio. La band, formata da esperti musicisti veneti già coinvolti in altri progetti di indiscusso spessore, nasce in studio di registrazione, durante il primo lockdown dovuto alla pandemia di Coronavirus. Gli ingredienti sono una forte matrice funky jazz venata di psichedelia, unita a strutture prog e ad un sorprendente cantato in italiano dal sapore retrò. Stato Di Abbandono anticipa un EP di prossima uscita.

SOLO è un gruppo musicale italiano nato dalla collaborazione di tre musicisti in studio di registrazione. La scommessa fra i tre è quella di registrare un disco in cui ognuno di loro suonerà uno strumento diverso rispetto a quello suonato nei relativi progetti paralleli.

“Stato di Abbandono è una storia d’amore che viene abbandonata. Lasciar andare e lasciarsi andare. Tutto ciò dà il via ad un flusso di coscienza psichedelico”.

Ascolta STATO DI ABBANDONO qui: https://bfan.link/stato-di-abbandono

CREDITS

Stato Di Abbandono è stata registrata, mixata e masterizzata da Maurizio “Icio” Baggio presso La Distilleria (Bassano del Grappa, VI).

Prodotta da SOLO e Maurizio “Icio” Baggio.

Cover singolo di Devilsindetails.

Foto band di Marco Zanin.

SOLO: Alberto Piccolo (Voce, chitarre, tastiere), Alex Fernet (basso), Giovanni “Pacio” Beghetto (batteria).