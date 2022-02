Disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali “Ci Sarà”, il nuovo singolo della band cagliaritana Almamediterranea

Ci Sarà è il nuovo singolo degli Almamediterranea, band cagliaritana folk rock, che ancora una volta lancia un pezzo dalle sonorità contaminate e dal testo dal forte impegno sociale. Il brano, disponibile da oggi su YouTube e su tutte le piattaforme digitali, è un vero e proprio inno alla vita rafforzato dal consueto e immancabile tema della libertà di pensiero e di espressione e dalla consapevolezza che credendo in se stessi, aprendo la mente, guardando oltre l’orizzonte, gettando il cuore oltre l’ostacolo, si possa scorgere ancora, anche in periodi bui e tempestosi, uno spiraglio di bellezza e di rivalsa sia sociale che culturale.

Dopo Babadook, singolo lanciato a marzo scorso, che riportava la band alle sonorità più folk rock dei primi anni, con Ci Sarà il gruppo, che è sempre stato vicino alla tradizione del cantautorato italiano, compie un autentico rewind stilistico impreziosito dalle molteplici influenze dei componenti della Sardabanda. È la voce di Roberto Almo a intonare i versi impegnati e dirompenti, accompagnati da un coinvolgente crescendo musicale.

La contaminazione musicale e la continua sperimentazione fanno degli Almamediterranea una delle realtà musicali italiane più originali e poliedriche. Creatività e stravaganza hanno portato, questa volta, alla realizzazione di un videoclip interamente girato con gli smartphone, grazie al coinvolgimento e ai contributi video di fan, amici e colleghi che hanno cantato e ballato interpretando il pezzo in vero stile social, strizzando l’occhio anche alle ultime tendenze di TikTok. “Abbiamo realizzato il videoclip coinvolgendo tanti amici vecchi e nuovi, artisti di vario genere, persone libere mentalmente che hanno capito il vero senso del messaggio del pezzo – spiega la band -. Abbiamo voluto dare facce alle parole, espressioni ai toni e un solo colore: il rosso, che per noi rappresenta il calore dei nostri pensieri, il furore delle nostre convinzioni, ma non solo, il rosso rappresenta la nostra totale presa di posizione contro ogni forma di violenza e di discriminazione”.

Un richiamo all’uguaglianza e al rispetto in un mondo sempre più dispotico, arido di sentimenti e valori, dove l’arte e la musica vengono messe in secondo piano è il cuore di Ci sarà.

“Il nostro messaggio vuole essere il più inclusivo possibile e l’idea di dare spazio a molti volti e diverse realtà ci affascina – commenta Roberto Almo -. Abbiamo voluto credere che ci possano essere menti aperte al dialogo, anime pure e persone intellettualmente oneste che sappiano discernere il buono dal buonista, il giusto dal politically correct “. “La lontananza dai live ci sta portando a nuove esperienze di coinvolgimento del pubblico – aggiunge -, siamo rimasti colpiti dall’entusiasmo che si è creato nella realizzazione di questo video”.

Il pezzo, che nasce dalla collaborazione ormai stretta e felice tra la band e il regista Cesare Furesi – la band sta lavorando alla colonna sonora del suo prossimo film -, è completato da una versione in Lis (lingua italiana dei segni), curata da Rosa Pes e pubblicata sulla pagina Facebook degli Almamediterranea. Inoltre, il ricavato sarà devoluto in beneficenza ad un’associazione che si occupa di colonie feline.

Link CI SARA’: https://www.youtube.com/watch?v=eP_rx8XoQNs