Tillotts Pharma arriva in Italia

Gastroenterologia e infettivologia: Tillotts Pharma, società con sede in Svizzera e una presenza consolidata in Europa e nel resto del mondo, arriva in Italia

E’ stata fondata a Londra negli anni ’60 come farmacia a conduzione familiare. Gradualmente è diventata una società internazionale leader nel settore delle specialità farmaceutiche, soprattutto in area gastro intestinale. Adesso arriva anche in Italia. Parliamo di Tillotts Pharma, società con sede in Svizzera e una presenza consolidata in Europa e nel resto del mondo. Complessivamente, l’azienda ha 340 dipendenti e nel 2020 ha registrato un fatturato di 170 milioni di euro.

Tillotts commercializza i propri prodotti, nonché farmaci su licenza in circa 65 paesi attraverso le sue affiliate in Europa e una rete di partner focalizzati sulla gastroenterologia. Dal 2009, l’azienda fa parte del gruppo giapponese Zeria.

L’azienda è arrivata in Italia nel settembre 2021. Per conoscerla meglio e per sapere come sta organizzando la presenza nel nostro paese abbiamo incontrato Fabrizio Savoldi mananing director di Tillotts per Italia e Grecia.

Come vi state organizzando, quali sono le vostre priorità? «Al momento stiamo andando in diverse direzioni. Siamo un’azienda nuova, quindi c’è tanto da fare. Diciamo che, se devo sintetizzare le aree su cui ci siamo concentrati, la prima è quella delle risorse umane. Abbiamo fatto molta attenzione in questi mesi all’assunzione delle persone che aiuteranno i manager di Tillotts nello sviluppo della filiale italiana. La seconda priorità era assicurare la corretta distribuzione dei nostri prodotti; ci siamo affidati a partner molto affidabili, che conoscono bene il mercato italiano. La terza area, che per noi è molto importante, un must, è quella di avere le corrette procedure per essere complianti con le leggi italiane. »

E per far conoscere i vostri farmaci? «Stiamo sviluppando tutte le attività relative all’informazione medico-scientifica, perché per noi è molto importante fornire non solo prodotti di alta qualità ma anche un supporto educazionale ai clinici di riferimento, per contribuire a una migliore gestione del paziente. Attualmente siamo concentrati in due macro-aree, la gastroenterologia con particolare attenzione alle malattie infiammatorie intestinali, che è il nostro business storico e dal novembre del 2020, abbiamo ampliato il nostro focus anche all’infettivologia.»

Quali sono i progetti si cui siete attualmente focalizzati? «I progetti nel breve sono ben delineati; abbiamo l’obiettivo di collaborare in maniera stretta con le società scientifiche e i clinici di riferimento nelle nostre aree terapeutiche, in particolare, nell’area dell’infettivologia. Invece, nell’area delle malattie croniche intestinali, vogliamo riportare sul tavolo il corretto trattamento dei pazienti con malattie croniche intestinali, in particolare con il morbo di Crohn lieve-moderato, anche alla luce della pandemia Covid».

Su quali valori punta l’azienda? «Tillotts punta su tre valori: i farmaci, le persone e la cultura aziendale. Vorrei dedicare un po’ di tempo alla cultura aziendale di Tillotts, perché è quella che guida le nostre azioni nel quotidiano. Per noi è molto importante che i dipendenti di Tillotts sviluppino uno spirito imprenditoriale, che siano persone che sfidano lo status quo e che abbracciano il cambiamento. Nel mondo farmaceutico attuale è qualcosa di decisamente importante. L’obiettivo è di avere persone che possano dimostrare tutti i giorni di avere passione, non solo per l’azienda per cui lavorano, per i nostri prodotti, ma anche e soprattutto per i pazienti che contribuiamo a curare».