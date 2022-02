Pouchite cronica attiva: via libera dell’Ema a vedolizumab

Pouchite cronica attiva, parere positivo del Chmp dell’EMA per vedolizumab. Se approvato, diventerà il primo trattamento

il Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) dell’Ema ha raccomandato l’approvazione di vedolizumab per via endovenosa (IV) per il trattamento di pazienti adulti con pouchite cronica attiva da moderata a grave sottoposti a proctocolectomia e anastomosi ileale pouch-anale (IPAA) per colite ulcerosa (UC) e che hanno avuto una risposta inadeguata alla terapia antibiotica o hanno perso tale risposta.

Il parere del CHMP sarà ora riesaminato dalla Commissione europea. Se approvato, vedolizumab diventerà il primo trattamento indicato per la pouchite cronica attiva nell’Unione Europea.

Cos’è la pouchite?

La pouchite è una condizione che si manifesta dopo un intervento chirurgico e può causare incontinenza fecale, disagio addominale e sanguinamento.

Vedolizumab in Europa è attualmente indicato per il trattamento della colite ulcerosa da moderata a grave e della malattia di Crohn in pazienti che hanno avuto una risposta inadeguata, hanno perso la risposta o erano intolleranti alla terapia convenzionale o a un TNFα .

I pazienti con colite ulcerosa possono aver bisogno della rimozione del colon e del retto (proctocolectomia) e la creazione chirurgica di una tasca ileale per favorire la ritenzione delle feci (anastomosi tasca ileale-anale o IPAA).

La pouchite, in cui si osservano infiammazione e irritazione nel rivestimento della nuova sacca, è la complicanza più comune di un IPAA e colpisce circa il 50% dei pazienti.

La prevalenza di tutte le pouchiti è stata calcolata da 12 a 18 pazienti ogni 100.000 nei paesi occidentali.

La pouchite è una delle principali complicanze dopo la proctocolectomia con IPAA nei pazienti con UC. Sebbene la pouchite acuta possa rispondere alla terapia antibiotica, la pouchite refrattaria agli antibiotici, in cui la condizione non risponde adeguatamente alla terapia antibiotica, può provocare frequenti ricadute.

La pouchite refrattaria agli antibiotici colpisce il 10-15% dei pazienti con pouchite a livello globale e può avere un impatto considerevole sulla loro qualità di vita.

Il parere positivo del CHMP si basava sullo studio EARNEST, recentemente presentato al meeting annuale della United European Gastroenterology, UEG Week Virtual 2021, che ha valutato la sicurezza e l’efficacia di vedolizumab IV nel trattamento della pouchite cronica attiva.

Inoltre, nella domanda sono state incluse anche le informazioni provenienti da numerosi studi retrospettivi su dati storici indicanti che vedolizumab può avere un impatto positivo sui pazienti con infiammazione della tasca.

Lo studio EARNEST

EARNEST è uno studio multicentrico randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo che ha valutato l’efficacia e la sicurezza di vedolizumab IV nel trattamento di 102 pazienti adulti con UC che erano stati sottoposti a proctocolectomia e IPAA e che avevano sviluppato pouchite cronica attiva, definita come pazienti che hanno avuto una risposta inadeguata o hanno perso la risposta alla terapia antibiotica.

Lo studio EARNEST ha raggiunto il suo endpoint primario di remissione clinica alla settimana 14. I tassi di remissione clinica sono stati del 31,4% (IC 95%: 19,1% – 45,9%) nei pazienti nel braccio vedolizumab IV (n=51), rispetto al 9,8% (95% CI: 3,3% – 21,4%) nel braccio placebo (n=51), misurati utilizzando l’indice di attività della malattia (mPDAI) modificato I risultati sulla sicurezza erano in linea con l’uso generale di vedolizumab. Gli eventi avversi (AE) sono stati segnalati rispettivamente in 47 (92,2%) e 44 (86,3%) pazienti trattati con vedolizumab e placebo.

Eventi avversi correlati al trattamento (valutati dallo sperimentatore) sono stati segnalati rispettivamente in 12 (23,5%) e 11 (21,6%) pazienti trattati con vedolizumab e placebo. Eventi avversi gravi sono stati riportati in 3 (5,9%) e 4 (7,8%) pazienti trattati rispettivamente con vedolizumab e placebo.

