Per Marco Salvini nuovo incarico in Novo Nordisk

Industria farmaceutica: Marco Salvini è il nuovo Senior Director External Affairs di Novo Nordisk Italia

Marco Salvini, 44 anni, è nato a Siena, ha conseguito la laurea in Biologia Molecolare presso l’Università degli Studi di Siena e preso parte a numerosi master con focus su management nella salute. Ha maturato un’esperienza di 14 anni in ambito farmaceutico e medical device, lavorando per diverse aziende leader del settore.

Ha iniziato la sua carriera in Novartis nel 2005, inizialmente come Product Specialist in oftalmologia, fino a diventare Key Account Manager. È poi passato in Allergan, dove è rimasto per 4 anni, svolgendo ruoli manageriali in ambito market access e relazioni istituzionali. Infine, prima di entrare a far parte di Novo Nordisk, ha consolidato la sua esperienza in Becton Dickinson nel mercato dei medical device e diagnostica, dove ha potuto consolidare la propria esperienza in differenti mercati e contesti.

È approdato in Novo Nordisk nel novembre del 2019 come Regional Sales Manager per l’organizzazione Diabete Sales, per poi andare a ricoprire, dallo scorso luglio, il ruolo di Market Access and Public Affairs Director, dove ha messo in luce la sua forte attitudine nel lavorare in team, passione ed entusiasmo nel cogliere le sfide che sin da subito, si sono presentate.

Grazie alle sue competenze, visione ed interesse agli affari istituzionali, nazionali ed esteri, oggi Marco Salvini guida il dipartimento come Senior Director External Affairs di Novo Nordisk Italia riportando direttamente a Drago Vuina, General Manager & Corporate vice President Novo Nordisk Italy.

“Sono entusiasta e lusingato per la fiducia che mi è stata concessa”, dichiara Salvini. “Per me è motivo di grande orgoglio e responsabilità essere alla guida del dipartimento di External Affairs per una delle più importanti multinazionali leader a livello mondiale nella cura del diabete, obesità e patologie rare. Migliorare la qualità della vita delle persone, attraverso il valore dei nostri prodotti ed innovazione in tutto quello che noi facciamo, sarà alla base delle nostre priorità per i prossimi anni.