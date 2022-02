La Spettroscopia Raman per indagare i beni culturali

Il Laboratorio di Spettroscopia Raman apre alla collaborazione con la statunitense University of Cincinnati per sviluppare uno strumento unico nel panorama internazionale

L’Istituto di scienze del patrimonio culturale (Ispc) del Cnr di di Milano apre le porte del Laboratorio di Spettroscopia Raman alla collaborazione con la statunitense University of Cincinnati per sviluppare uno strumento unico nel panorama internazionale: un modello avanzato micro-SORS (micro-Spatially Offset Raman Spectroscopy) portatile che permetterà di compiere un importante passo in avanti nella conoscenza dei materiali dei beni culturali.

Il team di specialisti è composto dal Pietro Strobbia, assistant professor al Dipartimento di chimica dell’University of Cincinnati e i ricercatori del Laboratorio di Spettroscopia Raman del Cnr-Ispc di Milano Caludia Conti, Alessandra Botteon e Marco Realini, che da alcuni mesi stanno lavorando in stretta collaborazione, con la supervisione di Pavel Matousek dello Science and Technology Facilities Council – Rutherford Appleton Laboratory (UK).

L’idea è di creare uno strumento portatile in grado di identificare la composizione molecolare della superficie e delle porzioni interne delle opere d’arte come, ad esempio, dipinti, pitture murali, sculture policrome, in modo non invasivo e in situ.

Lo strumento rappresenta la forma più evoluta del primo prototipo sviluppato nel 2017 nei laboratori Ispc di Milano; la peculiarità consiste nella possibilità di acquisire simultaneamente spettri Raman a diversi micro-offset sfruttando delle fibre ottiche realizzate ad hoc per questo sistema.

L’ambiziosa attività di ricerca, finanziata dal progetto “Sviluppo delle Infrastrutture e Programma Biennale degli Interventi del Consiglio Nazionale delle Ricerche (SAC.AD002.172)”, è ora in via di realizzazione nel Laboratorio di Spettroscopia Raman Cnr-Ispc di Milano con la presenza per circa un mese del prof. Strobbia come visiting scientist, finanziato da un award conferitogli dall’University of Cincinnati per il suo percorso professionale.

