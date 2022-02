Bonus psicologo: in base all’Isee, non superiore a 50mila euro, si potranno chiedere dei ristori per le spese sostenute durante le sedute. Il commento di Santagostino

Il Governo ha detto sì a uno stanziamento complessivo di 20 milioni per il bonus psicologo: 10 per rafforzare le strutture sanitarie e altrettanti per i voucher. In base all’Isee, non superiore a 50mila euro, si potranno chiedere dei ristori per le spese sostenute durante le sedute con specialisti iscritti all’Ordine. Coinvolgerà circa 16 mila cittadini a cui andranno massimo 600 euro.

dott. Stefano Porcelli, psichiatra, psicoterapeuta e responsabile dell'area psichiatrica-psicologica-neuropsicologica del Santagostino, principale erogatore di psicoterapia in Italia, con 300 terapeuti attivi in studio e online. «Finalmente si riconosce l'importanza della salute mentale per il benessere complessivo della società, con un occhio di riguardo alle fasce che tradizionalmente fanno più fatica ad andare in terapia. Tanti giovani arrivano da noi quando trovano lavoro. Questo significa che iniziano le cure decisamente in ritardo. 'Ci penso da anni ma vengono solo adesso' ci sentiamo dire spesso. Eppure già oggi al Santagostino tra i 18 e i 35 anni la richiesta è aumentata del 100 per cento. Il bonus aiuterà molti altri a farsi aiutare». Una decisione importante, che Santagostino, che nei mesi delle diverse ondate della pandemia ha registrato un + 40% nell'erogazione di prestazioni online di psicoterapia, commenta così: «L'approvazione del bonus psicologo è un'ottima notizia», dichiara il

