Matteo Guidotti entra nel Consiglio Scientifico di Opcw

Matteo Guidotti, dal 2001 primo ricercatore dell’Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche “Giulio Natta” (Cnr-Scitec) di Milano, nominato nel Consiglio Consultivo Scientifico di Opcw

Un prestigioso riconoscimento per Matteo Guidotti, dal 2001 primo ricercatore dell’Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche “Giulio Natta” (Cnr-Scitec) di Milano: è stato eletto nel Consiglio Consultivo Scientifico dell’Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, Opcw).

Con sede a L’Aia, questo organismo internazionale si prefigge lo scopo di garantire l’applicazione della Convenzione sulle Armi Chimiche del 1993 e di perseguire la visione di una società libera dalle minacce di sviluppo e d’impiego di aggressivi chimici per scopi bellici o criminali e di un mondo in cui la chimica sia rivolta alla pace, al progresso e alla prosperità del genere umano. Grazie a questi importanti traguardi, l’Opcw è stata insignita del Premio Nobel per la Pace nel 2013.

Laureato in Chimica e Dottore di ricerca in Chimica industriale, autore di più di 130 pubblicazioni su riviste e libri nazionali e internazionali, Matteo Guidotti ha accettato il ruolo augurandosi “di mettere a servizio dell’Opcw le conoscenze, le tecnologie e le competenze multidisciplinari di tutto il Cnr”.

