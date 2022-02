Igiene Insieme è il programma educativo di Napisan

Liberi di crescere: Napisan e McCann raccontano i risultati di “Igiene Insieme”, progetto educativo rivolto alle scuole italiane dell’infanzia e primarie

Igiene Insieme di Napisan è un programma educativo, dedicato a tutte le scuole italiane dell’infanzia e primarie, nato per educare i più piccoli alle buone pratiche di igiene quotidiana. Sviluppato in collaborazione con l’Università San Raffaele di Milano e il gruppo La Fabbrica, ha coinvolto oltre un milione di bambini mettendo a disposizione materiale didattico, laboratori, corsi online e kit per le classi. Grazie a Igiene Insieme, tantissimi genitori hanno potuto affidare i loro figli alle scuole con più serenità mentre i bambini hanno appreso i corretti gesti d’igiene per poi portarli a casa e in famiglia.

La nuova campagna Napisan, firmata McCann, ha l’obiettivo di comunicare gli importanti risultati raggiunti dal programma Igiene Insieme. Risultati molto concreti: uno studio preliminare dell’Università San Raffaele ha rilevato un’incidenza di casi Covid minore del 14% nelle scuole coinvolte*.

La scelta creativa alla base della campagna è una novità perché Napisan e McCann hanno voluto raccogliere le testimonianze di genitori, insegnanti e bambini che hanno realmente partecipato al programma. Per fare questo, l’intera campagna è stata girata all’interno di una delle scuole coinvolte nel progetto, la scuola Primaria B. Beltrami di Rozzano (MI).

Le testimonianze raccolte hanno dato vita a due spot TV e a dei video, in formati diversi, per le piattaforme digital. I contenuti web prevedono anche un progetto di comunicazione che coinvolge il sito web nostrofiglio.it. Negli spot TV, attualmente in onda sui principali canali TV, i bambini rispondono alla domanda: “Che cosa hai imparato oggi?”. Sono emerse testimonianze semplici e divertenti, raccontate col tipico linguaggio dei bambini, che mostrano come i piccoli protagonisti della campagna abbiano appreso, divertendosi, i gesti dell’igiene, e al tempo stesso abbiano capito perfettamente la loro importanza.

Il primo soggetto è ambientato interamente a scuola mentre il secondo mostra anche il ritorno a casa di una delle bambine coinvolte nel programma. L’intento è stato di rappresentare il punto di incontro tra due mondi, casa e scuola, con un unico filo narrativo. I genitori coinvolti si sono mostrati entusiasti di condividere la loro esperienza con Igiene Insieme, raccontando come i loro figli replicassero nelle loro famiglie sia i gesti d’igiene che la consapevolezza appresi a scuola. Le insegnanti hanno sottolineato come sia fondamentale che i bambini imparino attraverso il gioco i giusti comportamenti d’igiene, per viverli senza ansia.

La nuova campagna Napisan parla a tutti i genitori che sanno quanto sia importante per i figli frequentare la scuola, giocare e fare esperienze divertendosi, ma allo stesso tempo non rinunciano alla serenità di sapere i propri figli più protetti e più liberi di crescere.

*Indagine preliminare su un campione ristretto a 140 scuole della Lombardia. Educazione sanitaria a scuola, impatto del progetto nazionale “Igiene Insieme”. Odone A, Bricchi L, Signorelli C. COVID-19 control school-based interventions: characteristics and impacts of a national-level educational programme in Italy. Available at: https://www.mattioli1885journals.com/index.php/actabiomedica/article/view/12327