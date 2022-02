“Senza aria” è il nuovo libro di Corrado Mancini

Disponibile nelle librerie e anche in formato ebook il nuovo lavoro di Corrado Mancini dal titolo “Senza aria – Quanto e come un virus ti cambia la vita”

Il protagonista racconta, come se fosse un diario, la sua personale battaglia contro il Covid-19. Descrive un percorso insidioso, a volte irto, tortuoso, pieno di fermate e ripartenze, sempre più difficili. Ad ogni caduta si rialza, le cadute però sono tante e rialzarsi è sempre più faticoso. Poi arriva il momento più buio, quello in cui non vede più la fine del percorso, ora, la strada sembra svanita. Il tempo sembra immobile, i silenzi assordanti, il senso di solitudine soffocante. Adesso è solo, nessuna mano da stringere, nessuno sguardo nel quale rifugiarsi, nessuna parola di conforto, nessuno che lo possa aiutare, solo lui e questa prova interminabile.

Corrado Mancini – “Senza aria – Quanto e come un virus ti cambia la vita”

Genere: Narrativa autobiografica

Pagine: 154