Manuelita Lupo in libreria con “Il segreto di Felice”

Fuori il nuovo libro di Manuelita Lupo: il nome che il ragazzo porta custodisce un segreto che egli vuole scoprire assolutamente. Felice riuscirà nel suo intento?

Felice è un bambino di dieci anni, vivace come lo sono in tanti alla sua età. Le domande, i ma e i perché non si contano e papà Bruno cerca di rispondere come può. Il mondo del Circo era quello che vedeva crescere Felice. Lui, da grande, voleva fare il mestiere di suo padre: il Clown e continuare a vivere, oltre che con i suoi amici, Silvestro ed Elena, tra luci, colori, trucchi e pubblico.

Manuelita Lupo nasce e vive a Milano. Giornalista pubblicista, collabora con diverse testate scrivendo articoli di attualità e cronaca bianca. Ama scrivere storie per bambini. Tra le sue opere ricordiamo: Lo zaino fatato dei quattro fratelli (2012), Le avventure di Billy e Orsino (2014), Parolina: cronista per Verità (2016), Note e rumori per la musica di Oreste (2016), Il mondo di Sonno (2018). Il diario di Betta (2018).