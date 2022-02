Guido Domingo in libreria con “Nemmeno una virgola”

Disponibile nelle librerie e sugli store digitali per la Casa editrice Pathos Edizioni il nuovo libro di Guido Domingo dal titolo “Nemmeno una virgola”

Questa è una storia che comincia dal fondo di una vita divenuta marginale, erosa dalla quotidianità, in cui solo apparentemente nulla cambiava. La Vecchia da anni aspetta sola in un appartamento, lottando contro gli acciacchi dell’età, in punta di piedi sul mondo. Il rapporto con la Figlia è poco più di una procedura, da ripetere ad ogni incontro. La scoperta di alcune lire, ormai inutilizzabili, la obbligherà ad un’avventura che rimetterà in gioco il presente e il passato della sua famiglia. Sarà sostenuta da un premuroso Vicino e da un’Insegnante, occhi maiuscoli e aria di scogli sbattuti tra i capelli. L’estate sembra già meno complicata, più accordata. Più il viaggio si fa arduo più il cuore della Vecchia è restaurato da una gioia che lo sfiora. Scritto con linguaggio dolce e poetico, questo romanzo cerca di riscrivere un finale scontato, celebrando la forza dei legami familiari e della natura.

Guido Domingo – “Nemmeno una virgola”

Casa editrice: Pathos Edizioni

Genere: Narrativa contemporanea

Pagine: 168