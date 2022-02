Felicia Kingsley pubblica un nuovo libro

“Non è un paese per single” è il nuovo libro di Felicia Kingsley ambientato tra le colline toscane: il romanzo è edito da Newton Compton

Dopo il successo di ‘Matrimonio di convenienza’, considerato ormai un bestseller, Felicia Kingsley torna con in libreria con ‘Non è un paese per single’.

‘Non è un paese per single’, la trama

Belvedere in Chianti, piccolo borgo sulle colline toscane, dove abbondano ulivi e vigne ma di scapoli nemmeno l’ombra, è in fermento: Charles Bingley, nipote del defunto conte Ricasoli, sta arrivando dall’Inghilterra per prendere possesso dell’eredità, la tenuta Le Giuggiole. La notizia ha scatenato le potenziali suocere, disposte a tutto pur di sistemare le figlie con Charles o con il suo altrettanto affascinante, ricco e single amico Michael D’Arcy. A chi, invece, questa caccia al marito non interessa, è Elisa, amica d’infanzia di entrambi i giovani, con i quali passava tutte le estati alla tenuta, dove ora vive e si occupa con passione della vigna e della produzione del vino. Mentre tutte le ragazze di Belvedere si contendono i due appetitosi single, Elisa cerca di capire cosa ne sarà della tenuta, dato che Charles e Michael sembrano arrivati in Toscana con intenzioni poco chiare. Sono passati molti anni da quando lei e Michael erano compagni di giochi, la vita li ha cambiati e molti segreti si sono annidati tra le pieghe del tempo, che però sono sempre più difficili da nascondere. Possibile che due amici affiatati come loro possano ritrovarsi nemici? E se tra bicchieri di Chianti, scorpacciate di pappardelle e molti malintesi Elisa e Michael finissero a fare i conti con sentimenti tanto forti quanto imprevisti e forse impossibili da reprimere? A Belvedere, terra di pettegolezzi, tutti vogliono sapere…

I titoli di Felicia Kingsley

Dopo l’esordio con ‘Matrimonio di convenienza’ apprezzato da oltre 500mila lettori e secondo romanzo più letto in Italia del 2017, dalla penna di Felicia Kingsley come ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it) sono nati anche i libri ‘Stronze si nasce’, ‘Una Cenerentola a Manhattan’, ‘Due cuori in affitto’, ‘La verità è che non ti odio abbastanza’, ‘Prima regola non innamorarsi’, ‘Bugiarde si diventa’, entrati nelle classifiche dei libri più venduti. Infine le novelle Appuntamento in terrazzo e Il mio regalo inaspettato.