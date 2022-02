Carnival Cruise adotta il passaporto sanitario digitale di Daon

Carnival Cruise adotta il passaporto sanitario digitale dell’irlandese Daon per le sue navi da crociera: l’innovativa travel health app si chiama VeriFLY

La tecnologia irlandese aiuta a viaggiare in sicurezza. Dopo catene alberghiere come Hyatt, numerose compagnie aeree come British Airways, Iberia, American Airlines, Japan Airlines, il Denver International Airport, anche Carnival Cruise Line utilizzerà per la sua flotta di navi da crociera il passaporto sanitario digitale creato dall’irlandese Daon. Il gruppo Carnival, con sede a Miami in Florida, è la maggior compagnia crocieristica mondiale.

L’innovativa travel health app si chiama VeriFLY ed è la prima al mondo utilizzata su ampia scala per viaggiare. VeriFLY semplifica l’imbarco consentendo ai passeggeri di caricare sul proprio smartphone i dati su vaccinazione e test Covid-19 prima della crociera.

Il digital wallet irlandese sarà utilizzato per tutte le operazioni di crociera negli homeport statunitensi di Carnival. In questo modo, è garantita la massima sicurezza sanitaria senza gravare sul personale e senza ritardi e code all’imbarco. Prima di partire, infatti, l’app verifica che i viaggiatori siano conformi ai requisiti di ingresso imposti dalla loro destinazione.

Daon leader nel riconoscimento biometrico

Supportata Enterprise Ireland, l’agenzia governativa per l’Innovazione e il Trade, 1° Venture Capital al mondo, Daon è leader nelle soluzioni di cybersecurity basate sul riconoscimento biometrico dell’identità.

Fondata a Dublino nel 2000, l’azienda ha esportato nel mondo la sua tecnologia di riconoscimento e autenticazione in settori strategici: dalle banche alle telecomunicazioni, dalle assicurazioni alla sanità fino alle istituzioni governative addette alla sicurezza.

Ogni giorno la sua tecnologia verifica l’identità di oltre 250 milioni di persone proteggendo transazioni e conti bancari in tutto il mondo. Il sistema di autenticazione è così sicuro e facile da utilizzare che è stata adottato da leader come Bnp Paribas, Experian, NatWest Group, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, PNC. La piattaforma è stata scelta anche da istituzioni governative come Australia Post e New Zealand Government RealMe Program.