“Valmont” in prima serata su Rai Movie: la trama del film

Per il ciclo “Il vizio del cinema” in prima serata su Rai Movie c’è “Valmont”: ecco la trama del film di Milos Forman

Per il ciclo “Il vizio del cinema”, Rai Movie propone il film di Milos Forman “Valmont”, liberamente ispirato al romanzo “Les liaisons dangereuses” di Choderlos De Laclos, in onda martedì 15 febbraio alle 21.10. La spregiudicata marchesa di Merteuil scopre che il suo amante, il conte de Gercourt, sta per sposare Cécile de Volanges, la figlia quindicenne di una sua cara cugina. La marchesa, accecata dalla gelosia, sfida il suo amico, il libertino Visconte di Valmont, a sedurre la quindicenne Cecile de Volanges per fare sì che la ragazzina non giunga illibata alle nozze con Gercourt. Protagonisti Annette Bening e Colin Firth affiancati da Fairuza Balk, Meg Tilly e Jeffrey Jones. La pellicola si è aggiudicata nel 1990 il Premio César per la miglior scenografia e i migliori costumi.