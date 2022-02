Taylor Swift sarà ambasciatrice del Record Store Day 2022

Taylor Swift nominata ambasciatrice del Record Store Day 2022, la giornata dei negozi di dischi che quest’anno cadrà il 23 aprile

Taylor Swift è l’ambassador del Record Store Day, che quest’anno cadrà il 23 aprile. “Sono molto orgogliosa di essere l’ambasciatrice del Record Store Day di quest’anno. I luoghi in cui andiamo a curiosare, esplorare e scoprire musica nuova e vecchia sono sempre stati sacri per me. I negozi di dischi sono così importanti perché aiutano a perpetuare e promuovere l’amore per la musica come passione“, ha scritto l’artista pluripremiata nell’accettare il ruolo che, in passato, è stato ricoperto da Josh Homme, Ozzy Osbourne, Iggy Pop, Jack White, Chuck D, Metallica, Dave Grohl, St. Vincent e Pearl Jam, solo per citarne alcuni.

Dal 2008, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), si festeggia annualmente, ogni terzo sabato del mese di aprile, il Record Store Day, la giornata internazionale dedicata ai negozi di dischi indipendenti e tradizionali. Un giorno che viene festeggiato con centinaia di registrazioni e di artisti che partecipano alla ricorrenza facendo apparizioni speciali, performance, incontri e accoglienza con i propri fan, nonché con l’organizzazione di mostre d’arte, stampa di vinili e CD in edizione speciale, insieme ad altri prodotti promozionali creati per l’occasione.