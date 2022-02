Prosit! è il concorso di drammaturgia de L’Altrove Teatro Studio

L’Altrove Teatro Studio presenta un nuovo concorso di drammaturgia dedicato alla prosa: PROSIT! Concorso “Nuove drammaturgie per un nuovo teatro” I edizione

Fin dalla sua fondazione, l’Altrove Teatro Studio si è affermato come luogo dedicato alle nuove drammaturgie contemporanee e, in special modo, al teatro di prosa. Mai come nell’attuale contesto storico, volto principalmente alla valorizzazione delle forme di sperimentazione teatrale come la performance, ci sembra necessario dare uno spazio altrettanto adeguato al teatro di parola. La prosa, senza dimenticare la grande tradizione, non può rimanere relegata nell’ambito di un teatro spesso ingiustamente tacciato di essere superato o addirittura obsoleto rispetto alle nuove esigenze di rappresentazione della realtà.

Il circuito dei teatri nazionali da una parte e quello del teatro commerciale dall’altra, hanno impedito alle generazioni di autori nuovi di imporsi all’attenzione del pubblico. Queste giovani realtà possono opporre una controffensiva di grande vivacità creativa a questo stato di necrosi, contribuendo direttamente alla rinascita di un teatro che sia di cultura popolare.

Il Premio di drammaturgia “PROSIT!” nasce proprio come contenitore ideale per le numerose compagnie del panorama teatrale romano, e non solo, che siano in grado di produrre una teatro di parola che sia attuale. Con questo si intendono delle tematiche fortemente radicate nel presente, sviluppate attraverso dinamiche di messa in scena semplici e scarne, atte a valorizzare prima di tutto il testo e il livello artistico di professionisti validi, capaci e meritevoli di essere i nuovi protagonisti del teatro contemporaneo.

SOGGETTI AMMISSIBILI

“Prosit!” è rivolto a tutti i gruppi e alle compagnie di professionisti del settore teatrale italiano che vogliano realizzare un progetto di spettacolo teatrale. Sono ritenuti ammissibili solo i progetti di drammaturgia inedita in lingua italiana.

I soggetti ammissibili a “Prosit!” sono sia enti giuridici legalmente costituiti (compagnie, associazioni, cooperative…) ma anche gruppi di professionisti (artisti esordienti, gruppi di recente formazione, soggetti impegnati in nuovi percorsi di ricerca) partecipanti al progetto a qualsiasi titolo (registi, attori, drammaturghi, scenografi, musicisti, tecnici…)

Per accedere al bando non c’è limite di età. Il tema è libero.

I partecipanti selezionati per le finali dovranno rendersi disponibili a presentare al pubblico un primo studio di messa in scena di durata compresa tra i 10 e i 15 minuti il giorno 30 aprile presso l’Altrove Teatro Studio di Roma. La mancata disponibilità sarà considerata motivo di esclusione.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per partecipare è necessario inviare entro le ore 18:00 del 14 marzo 2022 a

[email protected] una mail contenente:

Curriculumartisticodituttiipartecipantialprogetto.

Modulo di partecipazione compilato in ogni sua parte

Testo integrale del primo studio da presentare durante la finale del 30 aprile. Facoltativamente sarà anche possibile inviare il testo completo dell’opera.

Ricevuta di avvenuto bonifico di 25 € a favore di “I Pensieri dell’Altrove” IBAN IT89K0326803201052246829870 riportante come causale “Iscrizione Prosit 2022” I Partecipanti si assumono qualsiasi responsabilità in caso di mancata o tardiva ricezione della mail dovuta, a disguidi telematici di qualsiasi natura o comunque imputabili a terzi. L’Altrove Teatro Studio confermerà la ricezione della domanda entro 5 giorni dall’invio della stessa. SVOLGIMENTO DEL CONCORSO La giuria, dopo aver visionato tutti i materiali ricevuti, contatterà entro il 31 marzo i 4 finalisti che dovranno presentare al cospetto della giuria e del pubblico, il giorno 30 aprile presso l’Altrove Teatro Studio di Roma, un primo studio di durata compresa tra i 10 e i 15 minuti (di seguito definito “corto”). Il giudizio della giuria è insindacabile. I corti dovranno avere un tempo di allestimento e smontaggio di massimo 10 minuti (luci escluse perché standard per tutti i corti). Nel caso di necessità a livello audio i partecipanti dovranno ricordarsi di inserire un loro tecnico tra i professionisti

coinvolti nel progetto. I corti dovranno essere adattati allo spazio e alla dotazione tecnica audio e luci del teatro (ai proponenti dei corti finalisti verrà inviata una scheda tecnica dettagliata dell’Altrove Teatro Studio e verrà data la possibilità di effettuare un sopralluogo da concordare con la direzione). Non è ammesso in nessun caso l’ausilio di microfoni. Non sono eseguibili proiezioni di audiovisivi o di scenografie.

PREMI

Durante la serata finale verranno effettuate le votazioni che decreteranno i vincitori di due premi. Il Premio della Giuria verrà decretato dalla direzione artistica dell’Altrove Teatro Studio

Il Premio del Pubblico verrà attribuito tramite una scheda di valutazione che verrà consegnata all’ingresso a tutti gli spettatori. La proclamazione dei vincitori avverrà il 2 maggio 2022.

Il Premio della Giuria consiste in 5 giorni di preallestimento sul palcoscenico in cui la compagnia vincitrice potrà ultimare gli ultimi dettagli prima di portare in scena il suo spettacolo in forma compiuta che debutterà con una replica nella stagione 2022/2023 dell’Altrove Teatro Studio. L’intero incasso di questa replica sarà devoluto alla compagnia. Ulteriori dettagli relativi alla replica saranno disciplinati da regolare contratto sottoscritto con la compagnia vincitrice.

Il Premio del Pubblico consiste in 5 giorni di residenza (in data e orari da concordare) presso le sale prova dell’Altrove Teatro Studio per poter consentire al progetto che avrà riscosso il maggior successo popolare di continuare comunque il suo percorso di sviluppo.

Il vincitore del premio della giuria può essere dichiarato vincitore anche del premio del pubblico, qualora il verdetto delle due giurie sia unanime. Il giudizio di pubblico e giuria è insindacabile.

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

La partecipazione a “Prosit!” comporta automaticamente l’accettazione di tutti i punti del presente Regolamento. L’Altrove Teatro Studio si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non dar corso ovvero di annullare/revocare in ogni momento il presente bando.

INFORMATIVA DATI PERSONALI

I dati personali acquisiti ai fini della partecipazione a “Prosit!” saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al bando stesso, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679).1

PER INFO E PARTECIPAZIONI: https://www.altroveteatrostudio.it/spettacolo/prosit/?wcs_timestamp=1651348800