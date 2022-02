Dopo il riconoscimento di Marchio Storico di interesse nazionale, Pennelli Cinghiale ottiene il Rating di legalità dall’AGCM

Si aggiunge a breve distanza dall’ottenimento di Marchio Storico di interesse nazionale il nuovo milestone ottenuto da Pennelli Cinghiale. L’AGCM, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del Rating, ha infatti confermato all’azienda mantovana il Rating di legalità, che attesta la solidità della società ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario.

Il rating di legalità, che ha valore biennale, è uno strumento introdotto nel 2012, volto alla promozione e all’introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale, grazie all’assegnazione di un “riconoscimento” – misurato in “stellette” – indicativo del rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, del grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business.

Eleonora Calavalle, che guida Pennelli Cinghiale con il ruolo di CEO. “L’etica, la trasparenza e la correttezza che hanno sempre contraddistinto il nostro modus operandi “Siamo il primo pennellificio italiano ad ottenerlo e questo ci riempie di orgoglio” commenta“L’etica, la trasparenza e la correttezza che hanno sempre contraddistinto il nostro modus operandi oggi hanno un autorevole riconoscimento ulteriore, che sarà la base di nuove importanti iniziative che lanceremo nel corso di questo 2022. L’attestazione di AGCM sarà un ulteriore volano per noi per sostenere con sempre nuovi stakeholder la crescita che ci attende”.

Pennelli Cinghiale

Nata a Cicognara (MN) nel 1945, Pennelli Cinghiale è un’azienda che ha fatto la storia del Made in Italy come player leader nella produzione di pennelli e rulli professionali. Il costante investimento in Ricerca & Sviluppo ha portato il gruppo a crescere dimensionalmente e nella gamma prodotti, allargandosi a vernici e nuove formulazioni sempre più vocate all’attenzione all’ambiente, come la produzione di filamenti sintetici Boartex, e la pittura igienizzante agli ioni d’argento o al bicarbonato, realizzata con oltre il 95% di ingredienti naturali e capace di assorbire odori e umidità.

