“Oddio come siamo libere!” in scena al Teatro Lo Spazio

“Oddio come siamo libere!”; l’omaggio a Giorgio Gaber a cura di Valentina Cardinali e Marzia Ercolani in scena il 15 febbraio al Teatro Lo Spazio

Appuntamento con il teatro canzone il 15 febbraio al Teatro Lo Spazio con ODDIO COME SIAMO LIBERE! Omaggio a Giorgio Gaber, a cura di Valentina Cardinali e Marzia Ercolani, le quali attraversano le parole e le canzoni del signor G con vena pungente e sensibilità femminile, muovendosi delicatamente tra capolavori che sono nel cuore degli italiani e brani intimi, profondissimi, soavi. Oddio come siamo libere! nasce intorno alla gaberiana visione dell’essere umano costantemente diviso tra lotta per la li- bertà e paura di essere libero, tra desiderio di relazione e incapacità di amare.

Le due artiste esplorano l’immaginario di Giorgio Gaber con ironia, poesia e impegno civile, per restituire con il loro personale sguardo la ricchezza e l’attualità di questa immensa figura del Teatro Canzone.

ODDIO COME SIAMO LIBERE

15 febbraio ore 21

Biglietti: 15 euro – ridotto: 12 euro

(bar aperto per aperitivo dalle 19.00)

Teatro Lo Spazio

Via Locri 43, Roma

informazioni e prenotazioni

339 775 9351 / 06 77204149

[email protected]