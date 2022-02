Giuseppe Pantano in libreria con “Archi di sangue”

La casa editrice Brè Edizioni pubblica sui digital store e nei negozi fisici il nuovo libro di Giuseppe Pantano dal titolo “Archi di sangue”

Caterina e Antonia: donne unite da uno stesso destino. Persone che, solo per il fatto di essere nate femmine, sono costrette a subire violenza. Sullo sfondo, lei, Giuseppina, l’eroina che combatte il mostro Carmelo. Che si adopera per salvare delle vite, che crede e lotta al fianco delle vittime. Una vicenda che inizia nel 1963 e si conclude ai giorni nostri e mette in evidenza come le cose non siano molto cambiate: il maschio padrone esisteva allora come oggi.

Giuseppe Pantano – “Archi di sangue”

Casa editrice: Brè Edizioni

Genere: Social-thriller

Pagine: 210