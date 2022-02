Termistori: tutto quello che dovete sapere

Cosa è un termistore?

Un termistore è un elemento di rilevamento della temperatura, composto da un materiale semiconduttore sinterizzato che mostra un’ampia variazione resistiva.

Generalmente, i termistori hanno coefficienti della temperatura con valori negativi, che provocano la diminuzione della resistenza dello stesso all’aumentare della temperatura.

Com’è fatto un termistore?

Un termistore viene realizzato con metalli e materiali a base di ossido di metallo. I termistori possono essere usati così, ossia come termistori a disco, oppure possono essere lavorati e combinati con fili conduttori e rivestimenti, per diventare termistori a perla.

I rivestimenti sono utilizzati per andare a proteggere meccanicamente la perla del termistore e tutti i suoi collegamenti, contrastando gli effetti di umidità e corrosione.

La resistenza dei termistori diminuisce all’aumento della temperatura e vale anche per la quantità di variazione resistiva per grado. Nelle applicazioni a temperature basse si utilizzano termistori con un minore valore della resistenza. A temperature elevate, invece, gli utilizzi esigono una maggiore resistenza per ottimizzare la variazione per grado alla temperatura richiesta.

Ogni materiale che viene utilizzato serve a dare un diverso rapporto tra la resistenza e la “curva” di temperatura. Alcuni termistori possono garantire una maggiore stabilità; altri, al contrario, hanno resistenze più elevate così da poter essere utilizzati per termistori più o meno grandi. Per avere maggiori informazioni riguardo i termistori, visita il sito: https://www.tme.eu/it/katalog/termistori_112323/

