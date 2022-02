“T’Ammore, the Spirit of Naples” arriva al Parioli

“T’Ammore, the Spirit of Naples”, al Nuovo Teatro Parioli a San Valentino in scena il tributo alla canzone classica napoletana

“T’Ammore, the Spirit of Naples” è la ripresa di uno spettacolo con la direzione artistica di Franco Dragone, che rende omaggio alla canzone classica napoletana e alle danze tradizionali campane riproposte con suoni e arrangiamenti moderni.

Il repertorio propone brani tratti dal repertorio della canzone classica napoletana e dei balli popolari campani alternati a brani originali strumentali e vocali di nuova composizione. Tra i brani classici e tradizionali vi sono: “Mandulinata a Napule”, “O sole Mio”, “I’ Te Vurria Vasà”, “O paese d’o sole”, “A Città ‘e Pulecenella”, “S’mm’e Napule paisà”, “Napule è”, “Tarantella di Ricci”, “O Cafè”, “Torna a Surriento”, “Vesuvio”, “Sangiuvannari”, “Tu Vuò Fà l’Americano”.

Nei novanta minuti di spettacolo gli artisti agiscono sulla scena seguendo un sottile filo narrativo: una giovane cantante napoletana, rifugiatasi in America da bambina per sfuggire alla Strega Arakne che si è impossessata di Napoli, decide di tornare nella sua città per liberarla grazie al suo melodioso canto, dono della Sirena Partenope.

Sul palco: Nicola Vorelli (cantante), Rachele Di Vaia (cantante), Rosario Spampinato (voce), Gianni Migliaccio (chitarre, mandolino, voce), Gino Magurno (chitarre e mandolino), Lorenzo Caiola (chitarre), Riccardo Shmitt (tammorre e percussioni), Maurizio Trippitelli (timpani e percussioni) e Luca Masotti (batteria e pad elettronico). Testi e musiche originali sono firmate da Gino Magurno e Gianni Migliaccio.

Lunedì 14 febbraio

Ore 21

Nuovo Teatro Parioli

Via Giosuè Borsi, 20 – Roma

Ingresso 24-33 Euro

Infoline 065434851

DISPOSIZIONI ANTI COVID

In ottemperanza al Decreto-Legge n. 221 del 23 dicembre 2021, art. 4: l’accesso in sala è consentito solamente alle persone provviste di mascherina FFP2. La stessa dovrà essere indossata obbligatoriamente sempre, anche durante lo spettacolo. È inoltre vietato consumare cibi e bevande all’interno del teatro. L’accesso in Teatro sarà consentito solo previa esibizione di Certificazione verde Covid-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione (Super Green Pass o Green Pass rafforzato), in formato digitale o stampato con QR Code, oppure di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute di esenzione o esclusione dalla campagna vaccinale, e documento di identità. Sono predisposti degli appositi dispenser per la sanificazione delle mani. Il pubblico è invitato a seguire le indicazioni del personale di sala.