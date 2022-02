“Lockout” si Rai 4: la trama e il finale del film

Lunedì tra azione e fantascienza in prima serata su Rai 4 con “Lockout”: la trama del film con Guy Pearce, Maggie Grace e Peter Stormare

La prima serata di lunedì 14 febbraio su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) sarà dedicata all’azione fantascientifica con “Lockout”, in onda alle 21.20. Un film che unisce l’esperienza di Luc Besson, produttore e autore del soggetto, con l’estro visionario dei registi James Mather e Stephen St. Leger. È il 2079 e all’ex agente della CIA Marion Snow, detenuto per un crimine che non ha commesso, viene proposta una missione ad alto rischio che potrebbe scagionarlo da tutte le accuse: infiltrarsi nella prigione spaziale MS One, dove è in corso un ammutinamento dei prigionieri, e recuperare Emilie Warnock, giornalista rapita dai rivoltosi e figlia del Presidente USA. Chiaro omaggio al cult di John Carpenter Fuga da New York, Lockout è un poderoso action-movie citazionista che individua nell’attore Guy Pearce un efficace protagonista, affiancato da Maggie Grace e Peter Stormare.