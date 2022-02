Incontri online: in Italia giro d’affari da 16 miliardi

Dalla ristorazione all’abbigliamento fino agli oggetti d’intrattenimento, in Italia l’indotto degli incontri online vale 16 miliardi di euro

Gli italiani utilizzano sempre di più le piattaforme di incontri per conoscersi, fare amicizia, trovare l’amore, fare sesso ed anche per tradire.

Basandosi su dati IBISWorld, Pew Research Center e CEBR, la stima del giro d’affari per l’Italia è di 133 milioni di euro nel 2021, di cui 27 milioni di euro riferibili ai soli siti di incontri extraconiugali. Il fatturato del dating online vede così il nostro Paese collocarsi al quarto posto in Europa dopo Regno Unito (590 milioni di euro), Germania (570 milioni) e Francia (360 milioni).

«Ma se consideriamo anche l'indotto, l'Italia è prima con una spesa per gli incontri che nel 2021 —nonostante un calo del 20% rispetto al periodo precedente la pandemia— è di 16 miliardi di euro» puntualizza Alex Fantini, fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

Una cifra considerevole che tiene conto di circa 7,2 miliardi di euro per la ristorazione (pari al 12% dei complessivi 60 miliardi di fatturato totale del settore riferito al 2021), 3 miliardi per l’abbigliamento e gli accessori (le italiane ma anche gli italiani amano essere trendy ad ogni nuovo incontro), 2,6 miliardi per l’intrattenimento (in calo a causa del Covid), 1,8 miliardi per l’estetica (includendo wellness, fitness, cosmetici, coiffeur e trattamenti estetici) ed 1,4 miliardi per i viaggi.

«Certo è che i numeri continuano ad aumentare e sono correlati al fatto che trovare ed incontrare nuovi potenziali partner è molto più semplice ed immediato se si utilizzano le piattaforme web e le app. Ma a crescere di più sono proprio i portali di incontri tra persone sposate o in coppia» spiega Alex Fantini, fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

La popolare piattaforma Incontri-ExtraConiugali.com, il principale sito di incontri extraconiugali in Italia, arriva ad esempio a superare 1,8 milioni di iscritti. E a livello di regioni, la Lombardia è quella con il maggior numero di utenti, seguita da Lazio e Campania. Una distribuzione che rispecchia l’andamento delle iscrizione anche per quanto riguarda i portali generalisti.