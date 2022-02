I migliori marcatori di Champions League e le quote degli Ottavi di Finale

Riparte la Champions League e gli Ottavi di Finale infiammano le scommesse calcio online , tifosi e appassionati sono già pronti allo spettacolo di calcio europeo più seguito al mondo, dopo una prima parte della fase a gironi davvero entusiasmante.

Ecco quali sono i migliori marcatori della competizione e le quote delle gare in programma nel palinsesto di febbraio.

Ajax ed Heller da record

L’asso irlandese quest’anno non smette di fare gol in qualsiasi competizione, pedina preziosa della compagine olandese, ha permesso all’Ajax di superare i gironi a punteggio pieno con 6 vittorie su 6: strike. Heller ha siglato 10 reti in 6 gare, l’Ajax rimane favorita contro il Benfica, la vittoria in trasferta è quotata a 2 ma la gara non è delle più semplici.

Lewandowski è pronto a trascinare il suo Bayern in alto

I Bavaresi come gli olandesi hanno chiuso il girone a pieni punti, entrando nella storia della Champions, il campione polacco ha segnato ben 9 reti in 6 gare e il Bayern è favorito non solo per il passaggio ai quarti ma anche per la vittoria finale.

Inzaghi non teme il Liverpool ma Salah incute timore

Le scommesse Inter – Liverpool sono sicuramente le più seguite dai bookmakers, con gli inglesi vincenti in trasferta quotati a 2.05 e i nerazzurri che proveranno a compiere il miracolo. Se Inzaghi non ha paura di niente, non significa che il campione egiziano Salah non faccia paura, lo dimostrano le sue 7 reti in 6 gare e strike di vittorie del Liverpool nella fase a gironi.

El Cholo contro Cristiano Ronaldo per una sfida da non perdere

Con 6 reti all’attivo, nella classifica dei marcatori di Champions League c’è il solito CR7, che quest’anno proverà a vincere il titolo con il suo Manchester, squadra che l’ha lanciato nell’Olimpo del calcio mondiale. Una sfida equilibrata quella tra Atletico Madrid e Manchester United, che vede el Cholo Simeone favorito anche se il pareggio quotato a 3.2 sembra il risultato più probabile. Il capocannoniera dell’Atletico è Griezmann con i suoi 4 gol.

PSG – Real Madrid: Messi contro Ancelotti

Il campione argentino con 5 gol all’attivo in questa competizione, incontra il suo nemico storico di sempre: il Real Madrid guidato da Ancelotti. Sfida equilibrata che vede favoriti i francesi che nonostante l’organico interstellare non hanno particolarmente brillato nella fase a gironi. L’1 quotato a 1.9 è una quota alta ma il 2 quotato a 3.6 è sicuramente poco generoso nei confronti degli spagnoli. Nella classifica marcatori della Champions, segue Mbappe a quota 4 gol, attenzione a Benzema con 5 gol realizzati nella prima fase della competizione.

Il Manchester City è favorito e Guardiola si prepara a fare festa

Il grande Pep si offende quando non viene invitato alle serate di baldoria organizzate dai suoi giocatori, fra ironia e ottimi risultati, il City si prepara a vincere facile contro lo Sporting Lisbona, la vittoria degli inglesi è quotata a 1.25. Tra i marcatori più in forma in Champions c’è sicuramente Marhez con 5 reti.