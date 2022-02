Tumori: benefici con la dieta ipoglicemizzante

Tumori: la dieta ipoglicemizzante determina effetti positivi per i pazienti secondo i risultati di uno studio della Fondazione Irccs Istituto Nazionale dei Tumori

La dieta ipoglicemizzante può essere d’aiuto ai malati di cancro. Si basa su su alimenti di origine vegetale come verdure, pane integrale, olio extravergine di oliva, frutta fresca e secca in quantità limitate e prestabilite. Risulterebbe sicura, ben tollerata e associata ad effetti biologici positivi se effettuata sotto supervisione medica’.

E’ quanto sostiene uno studio condotto da un gruppo di ricercatori della Fondazione Irccs Istituto Nazionale dei Tumori in collaborazione con l’Istituto Firc di Oncologia Molecolare (Ifom) e con il supporto economico di Fondazione Airc. La ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica Cancer Discovery, ha coinvolto 101 pazienti nei quali, ha spiegato il Direttore del Dipartimento di Oncologia ed Ematologia dell’INT e professore ordinario dell’Università di Milano, analisi hanno dimostrato che ‘si sono attivate alcune cellule del sistema immunitario che hanno un ruolo importante nel riconoscere e uccidere le cellule tumorali’. Secondo Filippo de Braud, direttore del dipartimento di Oncologia e promotore della ricerca, i risultati di questo studio sono quindi particolarmente incoraggianti per lo sviluppo futuro di questa strategia sperimentale perché dimostrano che ‘la dieta ipoglicemizzante è sicura, fattibile e associata a un recupero del peso nella maggior parte dei pazienti oncologici trattati’. “Inoltre Il fatto che la dieta ipoglicemizzante riesca a ridurre i livelli ematici di glucosio e di fattori di crescita in maniera simile a quanto osservato in esperimenti con animali di laboratorio – aggiunge de Braud – costituisce il presupposto biologico per la sperimentazione di questo approccio terapeutico per diverse forme di tumore”.