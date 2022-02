Previsioni meteo 13 febbraio 2022: pausa asciutta sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, domenica 13 febbraio 2022: miglioramento del tempo sulle regioni italiane prima del ritorno del maltempo

Condizioni meteo in miglioramento sull’Italia dopo il passaggio di una debole perturbazione che tra venerdì e sabato ha portato piogge sparse sulla nostra Penisola. Nella giornata di oggi avremo dunque il ritorno del sole su gran parte delle nostre regioni, con temperature stazionarie o in lieve flessione. La stabilità avrà però breve durata.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani un nuovo nucleo instabile raggiungerà le regioni del Nord Italia, accompagnato da un ulteriore calo delle temperature. Non mancheranno dunque piogge e nevicate che nella giornata di martedì raggiungeranno anche il Centro. A seguire è attesa una nuova rimonta anticiclonica, con tempo stabile fino al prossimo weekend.

Intanto per oggi, domenica 13 febbraio 2022, al Nord Italia al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutti i settori con tempo asciutto. Al pomeriggio ampi spazi di sereno sulle regioni del nord-ovest, poco nuvoloso altrove ma sempre senza fenomeni. In serata ancora prevalenza di tempo asciutto con nuvolosità in aumento a partire dai settori occidentali. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro al mattino isolate piogge sulla Toscana, nuvolosità in transito altrove ma con tempo asciutto. Al pomeriggio ancora piogge sparse sulla Toscana, nuvolosità irregolare in transito sulle altre regioni ma con tempo asciutto. In serata atteso un peggioramento con precipitazioni sparse sulle regioni tirreniche, più asciutto lungo l’Adriatico. Neve in Appennino oltre i 1200-1300 metri. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

In Toscana locali piogge in mattinata sul Grossetano, precipitazioni in estensione nel pomeriggio su sui settori interni; generalmente più asciutto altrove. Tempo instabile in serata su tutto il territorio con fenomeni diffusi.

Al Sud e sulle Isole al mattino nuvolosità irregolare in transito sulle regioni peninsulari, sereno o poco nuvoloso sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio locali piogge su Basilicata, Calabria e Sicilia orientale, variabilità asciutta altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

In Calabria tempo asciutto nella giornata con nuvolosità irregolare su gran parte della regione; isolate piogge attese solo al pomeriggio. In serata il tempo si manterrà stabile con nubi sparse.

Temperature minime e massime in diminuzione al Nord e al Centro, in aumento al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.