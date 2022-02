“Pizza e Coca” è il nuovo singolo di Filippo Shoe

Si intitola “Pizza e Coca” il nuovo singolo del rapper Filippo Shoe in tutte le radio e digital store per Ondesonore Records

“Pizza e Coca” è lo storytelling di una storia d’amore tra un ragazzo e una ragazza con differenti “gusti” e stili di vita. Il brano, che ricorda molto gli anni ottanta, ironizza sul cibo e l’amore rendendo il racconto fluido e divertente. Nonostante però il brano sembri spensierato la morale che si cela dietro è profonda, in quanto ci insegna che due persone con diversi gusti, interessi e modi di fare possano comunque trovare dei punti d’incontro e unirsi sotto il segno di cupido.

Filippo Sebastiano Varrica, in arte Filippo Shoe è un rapper non convenzionale, classe 93 di Zafferana Etnea, paese alle pendici dell’Etna, in provincia di Catania. Si avvicina al mondo dell’hip hop, quando, ancora quattordicenne, inizia ad apprezzare lo stile americano di rapper quali Notorious B.I.G e Tupac. Successivamente si avvicina al rap italiano ascoltando i Club Dogo, Mondo Marcio e Fabri Fibra, su ispirazione dei quali comincia a mettere in rima i propri pensieri. Diversi sono stati i singoli usciti negli ultimi 5 anni accompagnati spesso anche da videoclip molto particolari.

Nel settembre 2019, il rapper insieme ai produttori Alessandro Farruggio e Carmelo Caramagno, in arte Lava, avvia il “Progetto 23” che prevede ogni ventitré del mese, da settembre a dicembre, l’uscita di un brano sui Digital Stores con annesso videoclip su Youtube. Il primo brano del progetto si intitola “Mattia e Simona, a seguire “Lacrime” “Grazie a te”, fino ad arrivare a “Gastrite”, il brano più controverso che il rapper abbia mai scritto.

Il 13 marzo 2020 esce “Prega”, un brano in cui l’artista racconta e ironizza il mondo che lo circonda. Durante la quarantena il giovane rapper ne approfitta per lavorare insieme al suo team, a distanza, al nuovo singolo “Iceberg” che approda su Youtube e tutti i Digital Stores il 23 Giugno. Nel dicembre 2020 Filippo Shoe pubblica su Instagram e tutti i principali Digital Stores un brano molto intimo dal titolo “Buone Nuove” dove il rapper immagina un incontro con il se stesso di 10 anni prima.

Il 2020 per il rapper siciliano non è solo l’anno della pandemia e delle restrizioni ma anche l’anno in cui amplia le sue conoscenze artistiche e riscopre l’amore. Da maggio 2020 ad agosto 2021, infatti, insieme ai produttori Lava e Roccascina (Marco Di Dio) inizia un lento processo creativo dove il rapper si cimenta nella scrittura di nuovi testi, sperimentando nuovi flow e melodie. Il primo brano frutto di questo lavoro è “Matelika” uscito il 18 giugno 2021 su tutti i principali digital stores con annesso video su Youtube curato da Morena Ragusa e Graziano Piazza.

Nell’estate 2021 il rapper viene selezionato per partecipare al Summer Day Music Fest di Fondi dove si esibisce per due serate consecutive.

Nel dicembre 2021 pubblica un brano più intimo “Estasi” nel quale si racconta lo stato di estasi provato dall’artista che si isola ed evade completamente dalla realtà circostante, rifugiandosi nella musica e ripercorrendo momenti, cose e persone che lo hanno accompagnato negli ultimi anni. Non è un caso, infatti, che il brano sia stato scritto durante il primo lockdown, momento di grande riflessione e crescita personale dell’artista.

ASCOLTA PIZZA E COCA: www.bfan.link/pizza-e-coca