Gioele Benedetti pubblica il nuovo singolo

Si intitola “Come una farfalla” il nuovo singolo del cantautore Gioele Benedetti, dal 21 gennaio in tutte le radio e digital store per Ondesonore Records

Il brano rappresenta la libertà, la farfalla che vola libera nel cielo senza pensare a nulla, né ai problemi né a quello che succederà domani, il messaggio che vuole mandare è proprio questo, come la farfalla anche noi esseri umani dovremmo vivere la vita in libertà, senza farsi spaventare dal giudizio della gente e vivere in armonia la propria vita.

Gioele Benedetti nasce a Città di Castello il 07/03/1994, la passione per la musica ha da sempre percorso ogni passo tracciato. Sin da piccolo incamera la passione per la musica, tanto da “canticchiare” a bassa voce a scuola i motivi che conosceva. Le maestre accortesi avvertirono i genitori invitandoli a iscrivere il giovanissimo artista ad una scuola di musica della città, dove poter approfondire la passione manifestata. Inizia con il solfeggio per poi proseguire con 8 anni di studio di pianoforte presso la scuola Novamusica di Città di Castello. Animato dal desiderio di scoprire ulteriori sonorità decide di iscriversi ad un corso per lo studio della fisarmonica che lo ha impegnato due anni e rappresentava anche un omaggio al nonno, dato che lo strumento gli era stato lasciato prima di morire. Contemporaneamente allo studio della fisarmonica approfondisce lo studio della chitarra elettrica per due anni. Con il passare degli anni la passione aumenta, e sente crescere il bisogno di non limitare la propria vena artistica al solo lato strumentale, accompagnando lo studio degli strumenti musicali allo studio del canto.

Artista multiforme le cui espressioni si tingono di molteplici sfumature, nel 2018 inizia a scrivere e comporre il suo primo EP “Qualcosa di semplice” composto da 4 singoli. I brani evidenziano una notevole predisposizione all’introspezione, spaziando dalla descrizione dell’amore e delle sue diverse fasi alla brama di raggiungere il proprio sogno e sperimentarne le tappe. Dopo il suo ultimo singolo “Ti regalo un suono” pubblica “Come una farfalla” altro singolo che sarà incluso nel suo primo album in uscita nei prossimi mesi.

ASCOLTA COME UNA FARFALLA: www.bfan.link/come-una-farfalla