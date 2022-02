Enzo Vitale pubblica “L’assistente sessuale per le persone disabili”

Padre Enzo Vitale, sacerdote e religioso, per diversi anni rettore di un centro di spiritualità della Famiglia del Cuore Immacolato di Maria, pubblica un nuovo libro

L’assistente sessuale – figura invocata in Italia e presente in altre nazioni del mondo – suscita molti interrogativi sul piano etico e del diritto. Chi è? Quale compito ha? Quali conseguenze all’accettazione e all’approvazione a livello giuridico? …sono solo alcune delle domande analizzate dal testo con lo sguardo della bioetica personalista. Non si tratta di un semplice “operatore qualificato del benessere”. L’Autore partendo con la sua analisi dai “diritti sessuali e riproduttivi” – che assumono un rilievo particolarissimo nel mondo della disabilità – propone un cammino per coltivare il desiderio e l’amicizia, necessari per discutere in modo costruttivo sull’argomento e superare le facili soluzioni di problemi artificiosamente posti. La lettura, sebbene possa apparire riservata ad un pubblico interessato al settore, si presta all’attenzione di tutti coloro che sono sensibili alle questioni bioetiche.

ENZO VITALE, sacerdote e religioso, per diversi anni rettore di un centro di spiritualità della Famiglia del Cuore Immacolato di Maria. Ha coltivato la passione per la bioetica con gli studi di filosofia e teologia morale (morale della vita, matrimonio, famiglia e sessualità) e due master (Lumsa-OPBG e Pontificio Istituto Giovanni Paolo II-Università Cattolica). È segretario della Società Internazionale Tommaso d’Aquino (SITA) e redattore di Informazione Cattolica. Attualmente vive e studia a Roma.

ENZO VITALE/L’ASSISTENTE SESSUALE PER LE PERSONE DISABILI

Pagine 128 – Prezzo 12 euro.