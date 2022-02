Al Teatro Ivelise in scena “Double Bubble”

La compagnia Art You Roma Improv torna al Teatro Ivelise con “Double Bubble – uno spettacolo al prezzo di due”

Art You Roma Improv, compagnia teatrale, riporta in scena i suoi spettacoli di improvvisazione nello storico teatro romano. Da domenica 13 Febbraio, si torna alla rassegna “Double Bubble – uno spettacolo a prezzo di due” che conta ben 7 spettacoli in cartellone della Nouvelle Saison 2021-2022. Due coppie di attori si alterneranno sul palco, creando sotto i vostri occhi due spettacoli differenti, due bolle che esploderanno in un’alternanza di gusti e sapori. Ogni pirotecnica bolla nascerà grazie alle suggestioni degli spettatori: quello che si vedrà sul palco sarà completamente improvvisato e ispirato proprio dal pubblico in sala. Come improvvisata sarà la colonna sonora, sapientemente eseguita dal maestro Gianluca Massetti.

Per informazioni: tel: 06 8952 7016 www.teatroivelise.it