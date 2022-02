Achille Lauro farà un concerto nel metaverso

Achille Lauro si tuffa nella realtà virtuale: presto un concerto nel metaverso. Il cantautore sta preparando un evento che lo vedrà collaborare con Gucci

Achille Lauro approda nel metaverso portando per la prima volta al mondo un evento fashion-music.

Sarà la piattaforma Roblox ad ospitare “Achille Lauro Superstar featuring Gucci”, un’esperienza immersiva in cui il 31enne romano darà spazio alla sua creatività raccontando la sua musica anche attraverso le immagini. L’evento si terrà dal 18 al 27 febbraio e permetterà agli utenti di prendere parte a 3 concerti con 3 diverse ambientazioni, tra video cult e video inediti.

Ci saranno anche virtual items speciali Gucci, collezionabili e ottenibili soltanto per la durata dell’esperienza, ispirati alla collaborazione tra Achille Lauro e Alessandro Michele.

Il nuovo disco “Lauro – Achille Idol Superstar”

A fare da colonna sonora a tutto ciò, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), i brani di “Lauro – Achille Idol Superstar”, da oggi disponibile su tutte le piattaforme come repack di “Lauro”, il disco uscito lo scorso anno.

Sette i brani che si aggiungono al progetto. Tra questi “Domenica”, singolo che è stato in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo.

Poi, la ballad delicata “Fiori rosa” o la più graffiante “Ricordi d’inverno”. E ancora il rock di “Rolling Stones” e il classico blues “Sexy boy”, fino alle parole in musica di “Foxy”.

Il processo creativo subìto da questi brani – tra le mura di uno studio costruito per l’occasione sull’isola di Albarella, casa dell’artista per più di cinque mesi – ha richiesto un lungo tempo di lavorazione, per poi andare a intrecciarsi in un unicum esemplare con le fila dell’album “Lauro”. Un viaggio che probabilmente non è ancora giunto alla sua fase finale ma che dà un’identità chiara e precisa di quello che sarà il futuro dell’artista-innovatore del panorama musicale italiano.