Per i Biffy Clyro unica data italiana nel 2022

Per motivi indipendenti dalla volontà degli artisti, la data romana dei Biffy Clyro viene annullata. Si annuncia una imperdibile, unica, data italiana!

14 SETTEMBRE – CARROPONTE – MILANO

I biglietti già acquistati per Milano rimangono validi per la nuova data.

In alternativa, è possibile rivendere il proprio titolo d’ingresso su Fansale.it, il mercato TicketOne per lo scambio di biglietti.

Per la data di Roma sarà possibile richiedere il rimborso fino a sabato 19 febbraio su https://www.rimborso.info