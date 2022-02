“Hangman – Il gioco dell’impiccato” su Rai 4: la trama e il finale

Stasera in prima visione su Rai 4 il film “Hangman – Il gioco dell’impiccato”. Nel cast: Al Pacino, Brittany Snow e Karl Urban

L’imperdibile thriller “Hangman – Il gioco dell’impiccato” diretto da Johnny Martin e interpretato da Al Pacino, Brittany Snow e Karl Urban, sarà proposto, in prima visione, sabato 12 febbraio alle 21.20 su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre).

Un sadico serial killer si ispira a un gioco per bambini, il gioco dell’impiccato, per commettere i suoi omicidi. A dar la caccia al killer vengono incaricati il veterano detective della Omicidi Ray Archer e il suo giovane collega Will Ruiney, esperto profiler. Parallelamente alla polizia, anche la giornalista Christie Davis comincia una sua indagine personale per scoprire l’identità dell’assassino e anticipare le sue mosse.