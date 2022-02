Chet Facker a giugno in Italia con uno show tutto nuovo

All’anagrafe Nick Murphy, CHET FAKER è uno dei principali protagonisti del genere elettronico che ha ottenuto, in questi anni, una notevole notorietà grazie anche ai diversi premi ricevuti agli ARIA Awards, tra cui Best Male Artist, Engineer of the Year e Producer of the Year. Con l’attesissimo album Hotel Surrender, uscito il 16 luglio scorso (Detail Recors/BMF) Chet Faker, ha composto 10 brani tutti interamente autoprodotti e caratterizzati dagli elementi che hanno permesso all’artista di conquistare un’ampia fanbase internazionale.

Calendario:

23 GIUGNO – SEQUOIE MUSIC PARK – BOLOGNA

24 GIUGNO – POLIFONIC FESTIVAL PREVIEW – CISTERNINO (BR)

25 GIUGNO – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA – ROMA

