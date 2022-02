Antonello Marchitelli in libreria con “Scappa e vinci”

Per la collana “Maigret”, Les Flâneurs Edizioni pubblica il nuovo libro di Antonello Marchitelli dal titolo “Scappa e vinci”

Eusebio e Chiara mandano avanti la loro famiglia come possono, grazie ai loro lavori precari. Razzo cerca di confondersi fra i suoi coetanei, anche se non conosce ancora sé stesso. Vincenzo si pente ogni giorno delle sue scelte. Gino vive di favori ed escamotage. Guenda ed Ester cercano di sbarcare il lunario in Italia. Tutti insieme, ognuno a modo loro, provano a cambiare la propria vita in meglio, fino a che un giorno nonna Marta entra nella tabaccheria di Vincenzo e dà a tutti un’opportunità che nessuno sembra volersi lasciare sfuggire. Inizia così una caccia al tesoro che mostra il lato nascosto di tutti i suoi protagonisti. Ma solo uno di loro può averla vinta.

Antonello Marchitelli – “Scappa e vinci”

Casa Editrice: Les Flâneurs Edizioni

Collana: Maigret

Genere: Narrativa contemporanea

Pagine: 200