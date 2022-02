Michele Cordaro nella giuria del Latina Independent Film Festival

Gangemi svela il primo Asso del Latina Indipendent Film Festival: la Iena di Italia 1 Michele Cordaro farà parte della Giuria

C’è grande attesa per quello che sembra già destinato a diventare l’evento cinematografico indipendente dell’anno! Daniele Gangemi infatti, Regista e Direttore Artistico dal “tocco d’oro” (quello che gli statunitensi chiamano il “golden touch”), ci ha ormai abituato ai suoi colpi di scena d’autore, ma questa volta sembra volere davvero esagerare.

Si vociferava già da tempo infatti che avesse in serbo dei colpi straordinari, ma il primo ha lasciato tutti spiazzati: Michele Cordaro infatti farà parte dell’Emerita Giuria della prima edizione del Latina Independent Film Festival!

Nato in Sicilia , cresciuto in giro per l’Italia, Cordaro scrive, dirige, interpreta, da Palermo a Milano (con sosta studi a Roma), dal teatro alla televisione, con incursioni cinematografiche.

Attualmente nel cast televisivo de LE IENE (Italia1) non ha ancora smesso di stare in giro.

Questa la presentazione di un Giurato d’eccezione che promette già scintille, nel percorso che da oggi porterà all’assegnazione (presso il Teatro San Francesco di Latina il 14 ed il 15 maggio) dei già tanto ambiti Helmet Awards del LIFF (Gold, Silver, Bronze ed Iron) e che Gangemi, non a caso, ha voluto fortemente in squadra per questa nuova ed avvincente avventura.

Cordaro quindi va ad arricchire ed impreziosire ulteriormente una squadra di cui, come già sappiamo, fanno parte sin dalle prime ore altri due veri e propri talenti del settore come la Project Manager Caterina Maria Grilllo, in qualità di Presidente del LIFF, ed il Creative Producer di fama internazionale Roberto Bessi, come Illustre Presidente dell’Emerita Giuria.

A quanto pare lo spettacolo promesso sin dall’inizo da Gangemi, e che non possiamo assolutamente perderci, sembra proprio iniziato e là due giorni cinematografica di Latina sarà “solo” il magico punto d’arrivo (forse…) di questo fantastico e fantasmagorico “viaggio” cinematografico che in realtà è già iniziato a tutti gli effetti!