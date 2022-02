Gli Eranera online con il nuovo singolo “Cadorna”

“Cadorna” è il nuovo singolo degli EraNera in radio e in digitale: un brano dal sapore decisamente Rock, classico nella forma e molto attuale nella sostanza

“Cadorna” è l’esperienza della guerra vista dagli occhi di un soldato. Paura, sopravvivenza, dolore e allo stesso tempo coraggio e speranza di ritornare a casa: un flusso continuo di emozioni in bilico tra la vita e la morte.

Il progetto EraNera nasce nel 2019 dalle ceneri di altri progetti musicali.

Siamo a Milano nell’inverno del 2019 quando Carro (cantante chitarrista) decide di scendere in studio con il Verno (bassista) e Masi (batterista) per provare a scrivere qualcosa di nuovo. Il trio spinge ma manca ancora qualcosa per definire la formazione completa. Nell’estate 2020 si aggiunge Spera alla chitarra ed è da questo punto che i quattro iniziano a pensare di registrare delle pre produzioni in autonomia e farle ascoltare in giro per avere i primi feedback.

La band è formata da Davide Carrone (voce e chitarra), Davide Maselli (batteria), Andrea Vernò (basso) e Andrea Sperandeo (chitarra).

EraNera è il nostro viaggio, passato e presente, con tutto il pesante, intenso e bellissimo bagaglio riempito dalle esperienze vissute in questi anni, dove noi quattro ci siamo spogliati di tutte le paure e debolezze.

EraNera è il contenitore dove possiamo urlare, sudare, piangere e morsicare quello che siamo veramente dopo questi lunghi mesi di silenzio.

Nella primavera 2021 la band decide di entrare in studio per registrare i primi due singoli, Sottoterra e Strade Vuote avvalendosi della competenza e professionalità dei ragazzi dell’Auditoria Records e del gusto e dell’impegno dei ragazzi di Domino Management.

Il primo singolo “Sottoterra” è uscito l’11 giugno 2021.

A ottobre 2021 gli EraNEra ritornano in Auditoria Records per registrare altri due brani.