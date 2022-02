Ani Disha pubblica la canzone “A Stretta Distanza”

Esce “A Stretta Distanza”, il nuovo singolo della giovane cantante Ani Disha: il brano è disponibile online su tutte le piattaforme digitali

Il brano racconta come due persone possano sentirsi tanto vicine e legate nonostante la distanza e l’impossibilità di abbracciarsi o avere un contatto. La canzone immagina l’incontro effettivo con la persona desiderata.

Gli ascoltatori potranno immedesimarsi in questo racconto proprio perchè l’idea è stata quella di renderlo il più universale possibile, così da lasciar che sia il pubblico che ascolta a immaginare la situazione e la persona a cui è riferito. “A Stretta Distanza” rappresenta soprattutto le situazioni vissute da molti amanti negli ultimi due anni, ma fa anche riferimento a tutte quelle relazioni che per motivi di lavoro o familiari vengono vissute a distanza. Il brano è stato scritto da Ani, Gloria Piccinin e Nefra ed è prodotto da Valentino Favotto, pianista di Riccardo Fogli.

Il videoclip del brano è stato girato a Gorizia nello studio di Simone Vrech “BASE 2 FACTORY” con una tecnica innovativa chiamata “virtual production”.

Hanno collaborato a questo video Benedetta Agostinis e Vito Colangelo, ballerini di contemporaneo e latino, Alessandro Galliera come video assistant e Marta Masolini nel ruolo di make-up artist.

Ani Disha è una giovane cantante classe ’96, nata in Albania e cresciuta a Bagnarola (PN).

A 13 anni si avvicina alla musica e alla propria voce, nello stesso periodo inizia i suoi primi live. Nel 2017 è stata semifinalista a Castrocaro e ad Area Sanremo, presenziando a quest’ultima anche nelle edizioni ’18 e ’21.

Dopo vari concorsi che la vedono premiata in più occasioni, apre il concerto di Claudia Faniello durante il meeting di OGAE ITALY. Nell’estate 2021 prende parte al talent televisivo The Coach, attualmente in onda su 7Gold. A inizio 2022 inizia la collaborazione con Sorry Mom! e pubblica il primo singolo “A Stretta Distanza”.