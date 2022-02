Previsioni meteo 10 febbraio 2022: prosegue la fase stabile

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 10 febbraio 2022: bel tempo con l’anticiclone su tutta l’Italia, dal prossimo weekend tornano le perturbazioni atlantiche

Situazione sinottica che vede un campo di alta pressione muoversi sul Mediterraneo centrale portando condizioni meteo decisamente stabili in Italia almeno fino a venerdì. Anche nella giornata di oggi, dunque, non avremo variazioni di rilievo allo scenario che resta immutato da ormai diversi giorni. Su tutte le nostre regioni splenderà il sole, con clima gradevole nelle ore centrali e forte escursione termica, con possibili gelate al mattino in pianura.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS fino a venerdì il tempo risulterà stabile e soleggiato su tutta la nostra Penisola mentre per una svolta piovosa, attesa soprattutto al Nord dove si fanno sentire gli effetti della siccità, ci sarà da attendere il prossimo weekend. Nel corso del fine settimana l’anticiclone arretrerà lasciando spazio all’arrivo delle perturbazioni atlantiche che porteranno piogge anche all’inizio della prossima settimana.

Intanto per oggi, giovedì 10 febbraio 2022, al Nord Italia al mattino nuvolosità alternata a schiarite, più compatta su Pianura Padana e Liguria. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ancora molte nubi su Liguria, Pianura Padana e Triveneto; qualche pioggia nella notte in Friuli. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente molto mossi.

Al Centro al mattino qualche addensamento tra Toscana e Umbria, sole prevalente altrove. Al pomeriggio ampi spazi di sereno su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con assenza prevalente di nuvolosità. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli per lo più sereni. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Temperature minime stabili o in aumento e massime stabili o in lieve calo al Nord, in aumento al Centro e al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.